Drusilla Gucci, sua madre svela: “Da piccola giocava con un ratto e faceva combattere le Barbie con le tigri” (FOTO)

Parla la madre di Drusilla Gucci

Nella 15esima edizione de L’Isola dei Famosi c’è una naufraga molto particolare e strana.. Stiamo parlando di Drusilla Gucci che sembra essere uscita da un film come la Famiglia Addams. In una recente puntata di Casa Chi di Gabriele Parpiglia è intervenuta la madre della ragazza, ovvero la signora Stefania che ha rivelato alcuni retroscena sulla figlia.

“Da piccola Drusilla giocava con i ragni finti, un ratto enorme che usava per farmi gli scherzi e con le tigri, che faceva combattere con le Barbie. E’ una ragazza semplice come tutte, ha solo una grande passione per il mondo dark”, ha confessato la donna. (Continua dopo la foto)

Stefania Gucci intervistata a Casa Chi

Ma il racconto di Stefania Gucci a Casa Chi non è terminato qui. Infatti, la donna riguardo sua figlia ha detto anche Drusilla è molto meno fragile di quel che sembra, ha un carattere molto introverso ed è timida.

“Ma dopo aver conosciuto i suoi compagni di viaggio non la ferma più nessuno: ha una determinazione pazzesca ed una gran forza di carattere, è gracilina ma c’è. Se arriverà fino alla fine? Chi può dirlo, spero di sì. Lei a casa mangia tantissimo ha questo dono di non ingrassare, ma ha anche il dono della forchetta”, ha fatto sapere la donna.

Drusilla Gucci: ecco perché ha partecipato a L’Isola dei Famosi 15

A quanto pare sono stati gli autori de L’Isola dei Famosi a contattare Drusilla Gucci e non il contrario. Tuttavia quest’ultima ha sostenuto il provino su consiglio del manager che l’ha segnalata alla produzione del reality show condotto da Ilary Blasi. “L’Isola dei Famosi gliel’ha proposta il suo agente, all’inizio era molto titubante, poi vuoi il Covid, vuoi le chiusure, lei scrive ed ha già scritto due libri, così ha detto ‘ora faccio L’Isola dei Famosi così magari è la volta buona che qualcuno si interessa ai miei libri fantasy. Non è costruita, è molto se stessa ed è la prima volta che partecipa ad un programma televisivo”, ha confessato la madre Stefania a Casa Chi.

Poi parlando di fidanzati, quest’ultima ha rivelato che sua figlia ora è libera come il canto degli uccellini: “A L’Isola dei Famosi non c’è nessuno che potrebbe piacerle, l’unico che potrebbe stimolarla cerebralmente potrebbe essere Awed, perché è simpatico e attivo”. Mentre sulla presenza di fantasmi nella loro abitazione, la donna ha affermato: “La nostra casa nel corso di 1000 anni ha avuto generazioni e generazioni che sono passate da qui, ora fa parte della famiglia Gucci da più di 200 anni. In passato è stata anche un Convento, ora si dice che ci sia qualche fantasma, ma è buono, non fastidioso”.