Amici 20, Rosa Di Grazia eliminata e Deddy scoppia a piangere: “Mi sento morire” (VIDEO)

Rosa Di Grazia eliminata dal Serale di Amici 20

Nel terzo appuntamento del Serale di Amici 20 andato in onda sabato sera su Canale 5 c’è stata una straziante eliminazione. Infatti, dopo l’addio del ballerino Tommaso ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi è stata Rosa Di Grazia. Quest’ultima oltre a salutare il programma ha visto, almeno per il momento, la divisione del suo fidanzato Tra Deddy, una delle coppie più amate dal pubblico. Purtroppo nella terza puntata è successo qualcosa che nessuno si aspettava.

I giurati Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors hanno mandato Deddy e Rosa al ballottaggio ed i due allievi sono entrati in crisi. “Non è giusto”, ha detto l’aspirante cantante prima che la conduttrice dicesse il nome dell’eliminato all’interno della casetta. “In entrambi i casi mi sento morire dentro”, ha confessato il ragazzo. Poi la padrona di casa ha annunciato il nome di Rosa, anche se la stessa se lo aspettava.

Il dolore di Daddy

Dopo aver saputo da Maria De Filippi il nome del quarto eliminato del Serale di Amici 20, all’interno della casetta Rosa e Deddy sono rimasti abbracciati per diverso tempo. I due allievi del talent show di Canale 5 sono apparsi visibilmente distrutti e affranti per quello che era appena accaduto.

Infatti, per la coppia loro si tratta di un doppio dolore: l’eliminazione della Di Grazia e anche la separazione tra lei e colui che ama. “Mi raccomando vinci”, ha detto Rosa all’aspirante cantante. Quest’ultimo ha concluso così: “Ti amo tantissimo. Sto fuori, ti aspetto”. (Continua dopo il video)

Lo straziante saluto di Daddy a Rosa

Anche se la situazione era molto tesa e drammatica, Maria De Filippi attraverso la sua voce fuori campo ha provato in tutti i modi di aiutare i due allievi di Amici 20. Daddy ha ricevuto una sorpresa e poi ha ammesso che è stato molto difficile sfidare al ballottaggio Rosa Di Grazia.

A quel punto la conduttrice ha chiesto al giovane di dire qualcosa alla donna che ama. In lacrime, guardando negli occhi quest’ultima, l’aspirante cantante le ha detto che è testarda orgoglioso come lui. “E’ tanto speciale”, ha concluso Deddy in lacrime.