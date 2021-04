Francesco Oppini lascia la fidanzata Cristina: “Sono innamorato di Tommaso Zorzi”, ma è uno scherzo

L’amicizia speciale di Tommaso Zorzi e Francesco

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno stretto una bella amicizia all’interno della casa più spiata d’Italia. E se il figlio di Alba Parietti prova solo un sentimento fraterno, il rampollo meneghino ha letteralmente perso la testa per l’imprenditore piemontese. Un amore che continua a distanza di un mese dalla fine del reality show di Canale 5.

Il venditore di automobili si è mostrato sempre frenato perché da anni è felicemente fidanzato con la bella Cristina Tomasini, con la quale sta progettando il matrimonio. Nelle ultime ore, però, il ragazzo si è preso burla dei suoi follower mettendo in scena un divertente scherzo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto in questi giorni.

Lo scherzo di Francesco Oppini

Di recente, infatti, Francesco Oppini ha fatto una diretta sul suo account Instagram lasciando tutti i follower a bocca aperta. Dopo aver confessato di aver lasciato la sua storica fidanzata Cristina Tomasini, ha spiegato: “Non ce la faccio più a portarmi dentro questo segreto. Io e Tommaso ci vediamo in segreto ormai da diverse settimane… quando l’ho rivisto, una volta uscito dalla Casa del GF Vip 5, ho provato qualcosa di indescrivibile”.

Ma lo sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 non è terminato qui. Infatti, il figlio di Alba Parietti ha continuato così: “Se non è amore questo… non so cosa possa esserlo!”. Quale sarà stata la reazione del rampollo meneghino a tali dichiarazioni? Purtroppo per lui si tratta solo di uno scherzo in occasione del pesce d’aprile.

La battuta volgare degli Oppini su Dayane Mello

Qualche settimana prima, sempre attraverso una diretta su Instagram, l’ex gieffino Francesco Oppini e suo padre Franco sono stati interrogati in merito all’esperienza del ragazzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Nello specifico, i follower gli hanno chiesto come ha sopportato la sua lontananza dalla fidanzata Cristina Tomasini. In quell’occasione però, l’ex marito di Alba Parietti ha riportato una battuta del collega ed amico Jerry Calà che ha fatto indignare il popolo del web. Nel dettaglio, Oppini senior ha menzionato Dayane Mello facendo una battuta volgare nei suoi confronti.