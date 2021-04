DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 6 aprile: Emre e Leyla si licenziano

Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ben ritrovati con l’appuntamento dedicato con le anticipazioni su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare soap opera turca con protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir. Nella puntata che andrà in onda su Canale 5 alle 16:40 circa martedì 6 aprile 2021, dicono che Emre si licenzierà perché non si sente adatto a tale lavoro.

Il Divit chiederà alla moglie Leyla di fare la stessa cosa e di dedicarsi entrambi alla musica. Inoltre, tutti i collaboratori delle Friki Harika saranno impegnati con la realizzazione dello spot pubblicitario per le creme di Sanem.

Emre e Leyla cambiano lavoro e decidono di gettarsi nel campo della musica

Le anticipazioni della prima parte del 144esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 6 aprile 2021, rivelano che Emre prenderà una decisione definitiva. Ebbene sì, il secondogenito di Aziz prenderà in considerazione di cambiare lavoro. Non essendo soddisfatto del suo impiego come addetto vendite di macchine, il fratello di Can deciderà di licenziarsi.

A quel punto deciderà d’incontrare la moglie Leyla sul lungomare, e proprio lì gli dirà che cosa ha fato e la spingerà la donna che ama a dare anche lei le dimissioni. In più, visto il grande talento della sorella maggiore di Sanem nel canto e la sua esperienza imprenditoriale, il Divit le proporrà di aprire insieme una loro attività in campo musicale. Gli spoiler dicono che la donna accetterà tale proposta.

La realizzazione del nuovo spot pubblicitario per le creme Sanem

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Can, Sanem e tutti gli altri collaboratori dell’agenzia pubblicitaria Fikri Harika, quindi anche Muzaffer e CeyCey, sanno molto impegnati. Nello specifico, tutti allestiranno il set per lo spot pubblicitario delle creme della Aydin. Tutto sarà pronto per le riprese e il regista visto che non hanno molti soldi a disposizione sarà il fotografo.

A quel punto le registrazioni entreranno nel vivo e vedranno come protagonista Deren. La direttrice creativa, infatti, interpreterà il ruolo di Cleopatra, ma nella pubblicità in questione parteciperanno tutti i componenti della società. Infatti, oltre alla giovane scrittrice, CeyCey e Muzaffer, parteciperanno anche Deniz e Bulut. Cos’altro accadrà?