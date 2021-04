Tommaso Zorzi a Verissimo svela perché non è intervenuto nel dibattito sull’omosessualità: “L’ho fatto per Costanzo” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Verissimo, Tommaso Zorzi ha replicato alle recenti polemiche sorte contro di lui sul cocente tema dell’omosessualità. Nello specifico, l’influencer è stato criticato per non essere intervenuto sul dibattito inerente la legge contro l’omotransfobia.

Ebbene, a tal proposito, l’ospite di Silvia Toffanin ha raccontato come siano andate esattamente le cose. In particolare, ha posto l’accento sui motivi che lo hanno spinto a restare in silenzio.

Tommaso risponde alle polemiche a Verissimo

In una precedente puntata del Maurizio Costanzo Show, il conduttore ha ospitato l’onorevole Giorgia Meloni. Durante il dibattito, poi, l’attenzione è ricaduta sulla legge contro l’omotransfobia e in molti hanno notato l’insolito silenzio del vincitore del GF Vip. Quest’ultimo, infatti, solitamente ha sempre la parola pronta su tutto, ma su di un tema che, peraltro, gli sta molto a cuore ha deciso di tacere. Sul web è sorta una polemica senza fine a seguito della quale il ragazzo ha perso anche moltissimi followers da Instagram.

Durante l’ospitata a Verissimo, dunque, Tommaso Zorzi è intervenuto sulla vicenda ed ha chiarito tutta la situazione. A tal riguardo ha detto che il Maurizio Costanzo Show prevede una scaletta, di cui gli ospiti vengono a conoscenza prima che i riflettori si accendano. Tommaso, dunque, era perfettamente consapevole del fatto che il conduttore avrebbe fatto quella domanda all’esponente politica.

Le altre confessioni di Zorzi

L’influencer, allora, ha detto che non si sarebbe mai permesso di bruciare la domanda al presentatore, in quanto nutre per lui un rispetto reverenziale. Pertanto, ha preferito che l’ospite mostrasse il suo punto di vista senza essere interrotta. Tommaso Zorzi a Verissimo ci ha tenuto a precisare che per la comunità lgbt si è sempre prodigato moltissimo, quindi, è davvero assurdo che venga attaccato proprio su questo tema. Le persone sono state in grado di sollevare “una polemica sulla mancata polemica”.

Anche se Tommaso si sente a posto con la coscienza, ha ammesso di essere rimasto molto male per tutti gli attacchi e le minacce di morte che ha ricevuto. Durante l’intervista, poi, Zorzi ha parlato anche della sua esperienza all’Isola dei famosi e del rapporto con Elettra Lamborghini. Specie su quest’ultimo tema ha ammesso di essere felice di aver ricucito i rapporti con la regina del twerk. Dello stesso parere è stata anche la cantante. (Clicca qui per il video)