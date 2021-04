Oroscopo 5 aprile 2021: Leone indomabili, Acquario un po’ distratti

L’Oroscopo del giorno di pasquetta, lunedì 5 aprile 2021, denota una giornata alquanto agitata per i Leone. Gli Acquario, invece, sono un po’ distratti, mentre i Pesci devono essere cauti nelle decisioni.

Previsioni del 5 aprile da Ariete a Vergine

Ariete. In amore è prevista una lenta e graduale ripresa. Tuttavia, è opportuno guardare avanti e non voltarsi mai indietro. Ricordate che le minestre riscaldate non hanno mai portato da nessuna parte. Per quanto riguarda il lavoro, invece, ponderate attentamente se state pensando di dare luogo ad un cambiamento.

Toro. I nati sotto questo segno dovrebbero essere un po’ più attenti nelle decisioni. Spesso tendete a sobbarcarvi di troppi incarichi e finite per non riuscire a portarli tutti a termine. Per tale motivo, cercate di essere un po’ più assennati e di non volere, a tutti i costi, apparire come dei supereroi.

Gemelli. L’Oroscopo del 5 aprile vi esorta a fare pace con una persona cara. Questo è il momento di mettere da parte l’orgoglio e di fare un gesto di distensione. Per quanto riguarda il lavoro, invece, a partire dal prossimo mese potreste ricevere una proposta che vi cambierà la vita. Valutatela attentamente.

Cancro. Le piccole tensioni fanno parte della vita quotidiana di ognuno di noi. Date il giusto peso alle situazioni che si presentano sul vostro cammino ed ai problemi che potrebbero sorgere. In campo professionale è opportuno guardarsi bene dai nemici, ma ancor meglio dagli amici. I detti antichi non sbagliano mai.

Leone. Leoni in gabbia? Proprio no! I nati sotto questo segno non amano essere “addomesticati”. Le persone che accettano di avervi nella propria vita devono essere consapevoli del fatto che difficilmente cambierete per venire in contro alle esigenze altrui. Talvolta, però, sarebbe opportuno smussare qualche piccola spigolosità caratteriale.

Vergine. In questo periodo siete intraprendenti e spigliati. Questo vi renderà abili nel cimentarvi e adattarvi a qualunque situazione si presenti sul vostro cammino. In campo professionale vi sentite sicuri di voi, mentre in amore è opportuno non dare per scontato nulla.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti di voi sono in attesa di qualche risposta, pertanto, l’ansia e l’agitazione potrebbero farsi sentire. Ad ogni modo, cercate di essere un po’ più flessibili e capaci di adattarvi ad ogni evenienza. Dal punto di vista sentimentale non sarete disposti a tollerare comportamenti errati.

Scorpione. “Tratta come ti trattano, che non è mai sbagliato”. Questo è sicuramente il motto che sta accompagnando la vostra vita in questo periodo. Sia in campo professionale sia sentimentale sarete portati a ricambiare con la stessa moneta. Verso la fine del mese ci potrebbero essere novità per i single.

Sagittario. Alcune cose devono essere gestite con calma. L’Oroscopo del 5 aprile esorta i nati sotto questo segno ad essere più cauti nel lavoro. Spesso tendete a fidarvi di chiunque vi sorrida e si mostri gradevole nei vostri confronti. Ricordate una cosa, però, c’è chi agisce facendo buon viso e cattivo gioco.

Capricorno. Anche se le condizioni astrali sono decisamente ottimali, in questo periodo siete assaliti da qualche dubbio in più. Sia dal punto di vista professionale, sia personale, siete incerti sul da farsi. Prendetevi qualche altro giorno per riflettere, ma poi fate una scelta, le persone non possono stare ai vostri comodi.

Acquario. La giornata potrebbe cominciare un po’ sottotono dal punto di vista sentimentale. A partire dal pomeriggio, però, ci sarà un miglioramento. In campo professionale, invece, siete un po’ distratti. Forse dovete essere un po’ più precisi e darvi degli obiettivi graduali.

Pesci. Prima di prendere una qualunque decisione è opportuno ponderare attentamente tutti i pro e i contro. Non lasciatevi guidare troppo né dal cuore né dalla ragione, ma cercate di trovare il giusto compromesso tra i due aspetti. In amore non bisogna nascondersi dietro un dito e, soprattutto, i giochi di potere non aiutano.