Uomini e Donne, puntata di martedì 6 Aprile pomeriggio: Maria censura Armando e Angela

Martedì 6 aprile tornerà in onda Uomini e Donne con una nuova puntata, sempre a partire dalle ore 14:45 su Canale 5. Dopo la breve pausa per le vacanze di Pasqua, infatti, il talk show di Maria De Filippi si accinge a tenere nuovamente compagnia ai telespettatori nei pomeriggi infrasettimanali.

Nella puntata in questione assisteremo a svariate dinamiche, una particolarmente degna di nota riguarderà Armando. Dopo essere rimasto in disparte per un po’ di tempo, a causa della scarsità di corteggiatrici, il napoletano tornerà nuovamente alla ribalta. Il modo in cui lo farà sarà perfettamente in linea con la sua personalità eccentrica.

Uomini e Donne, la puntata di martedì si fa osé

Dopo la sospensione della puntata di lunedì, martedì 6 aprile tornerà in onda Uomini e Donne. Nella puntata in questione assisteremo al continuo di quanto accaduto venerdì scorso. In particolar modo verrà dato spazio agli altri due tronisti Massimiliano e Samantha, per quanto riguarda il trono classico, e ad Armando per quanto riguarda gli over. Specie per quanto riguarda quest’ultimo, nella messa in onda in questione vedremo che il cavaliere siederà al centro dello studio per raccontare di una nuova conoscenza intrapresa.

Il napoletano sta conoscendo Angela, che prima usciva con Luca e sembrava essere anche parecchio presa da lui. Ad un certo punto, però, il dibattito prenderà una piega inaspettata in quanto Incarnato racconterà alcuni dettagli un po’ spinti del loro incontro. Nello specifico, il cavaliere lascerà intendere che la donna che sta frequentando sia abbastanza aperta sotto il punto di vista fisico.

Maria censura Armando e Angela

Le sue insinuazioni, naturalmente, genereranno un bel po’ di sgomento in studio. In molti attaccheranno Armando reputando il suo intervento davvero poco carino nei confronti di una dama. Ad ogni modo, Angela proverà a replicare con classe, ma la conduttrice riterrà opportuno intervenire. Nella puntata di martedì di Uomini e Donne, infatti, vedremo che Maria bloccherà la conversazione onde evitare che si scenda ancor di più nei dettagli.

In ogni caso, quello che apparirà comunque palese è il fatto che tra Armando e Angela ci sia stato anche un approccio fisico. Malgrado questo piccolo incidente di percorso, il parrucchiere ammetterà di essere molto contento di proseguire in questa nuova conoscenza. Al trono classico, invece, vedremo chi avranno portato in esterna Massimiliano e Samantha. Se il primo sembrerà aver costruito qualcosa di importante con alcune corteggiatrici, lo stesso non potrà dirsi della seconda.