Isola dei Famosi, Ilary Blasi ‘rischia l’incendio’: un volto Mediaset la mette in guardia dal pericolo

Maurizio Costanzo e il consiglio a Ilary Blasi

Dopo anni nelle mani di Alessia Marcuzzi, la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è stata affidata alla collega Ilary Blasi. Una grande opportunità per la moglie di Francesco Totti che, dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, è tornata a conduttrice un nuovo reality show dopo il Grande Fratello Vip. Stando a Maurizio Costanzo, però, la professionista romana corre anche un grande pericolo.

Infatti il volto Mediaset l’ha messa in guardia sulle insidie che la attendono nelle prossime settimane. Il marito di Maria De Filippi, veterano della televisione italiana lo ha comunicato nella sua rubrica sul magazine Nuovo, dedicata alla televisione. Il giornalista 81enne definisce la Blasi: “Una brava conduttrice, e alla guida dell’Isola lo sta dimostrando”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato l’uomo.

I precedenti a Mediaset

Stando a Maurizio Costanzo, casomai il problema non Ilary Blasi bensì il tipo di format in sé. “I reality show sono programmi pericolosi perché, come abbiamo visto al Grande Fratello Vip e nelle passate edizioni dell’Isola, basta una scintilla per far scoppiare un incendio”, ha fatto sapere il marito di Maria De Filippi.

L’81enne, infatti, attraverso la sua rubrica sul periodico Nuovo ha ricordato che Alessia Marcuzzi da questa esperienza televisiva ne è uscita con le ossa rotte, rischiando di vedere la sua carriera nell’azienda Mediaset messa in standby. Ma anche il collega Alfonso Signorini che ha avuto diverse difficoltà nel gestire le polemiche intorno alle due ultime edizioni del Grande Fratello Vip, soprattutto per la concomitanza della pandemia.

L’avvertimento di Maurizio Costanzo e Ilary Blasi

E proprio su tale punto il giornalista Maurizio Costanzo nella sua rubrica su Nuovo ha sottolineato qualcosa di importante. Ovvero cosa servirà a Ilary Blasi in dosi abbondanti nelle prossime settimane di conduzione de L’Isola dei Famosi 2021. “Spero abbia la prontezza necessaria per spegnere le polemiche, la lucidità per spegnere le fiamme in tempo”, ha asserito l’81enne romano.

In poche parole, la moglie di Francesco Totti alla guida del reality show che si svolge tra l’Honduras e Cologno Monzese ha convinto davvero tutti, Costanzo compreso. La diretta interessata ascolterà il consiglio da parte di uno dei fondatori della televisione italiana? Staremo a vedere.