Rosalinda Cannavò su Andrea Zenga: “É stato sempre un po’ un pericolo per me”

Rosalinda Cannavò fa una confessione su Andrea Zenga

Recentemente Rosalinda Cannavò ha realizzato una diretta Instagram con una fanpage dedicata al suo fidanzato Andrea Zenga. L’account in questione si chiama ‘Lebimbediandreazenga.a, e in quell’occasione la 28enne messinese ha raccontato un aneddoto riguardante l’ex gieffino e ai primi momenti dopo aver fatto la sua conoscenza al Grande Fratello Vip 5.

Uno dei quesiti posti all’attrice siciliana le chiedeva quando il figlio dell’ex portiere dell’Inter avesse iniziato effettivamente a piacergli. La replica dell’attrice è stata spiazzante: “E’ stato sempre un po’ un pericolo per me, nel senso che era il mio ideale di ragazzo, quindi un po’ da subito, capendo il suo carattere, giorno dopo giorno, ho capito che era il mio uomo ideale“. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro hanno dichiarato i due innamorati.

L’ex gieffino geloso della sua fidanzata Rosalinda

Oltre a Rosalinda Cannavò anche il fidanzato Andrea Zenga era presente nella diretta iInstagram con la fanpage ‘Lembimbediandreazenga.a’. A quel punto l’ex gieffino ha rivelato, anche se in modo non del tutto esplicito, di essere geloso della 28enne messinese. Infatti, immediatamente dopo c’è stato un siparietto divertente che ha fatto sorridere tutti i follower collegati alla live social.

La siciliana ha detto che l’uomo che ama le ha confessato di essere geloso di un’eventuale scena di bacio qualora dovesse girare un film. Mentre prima Zenga ha negato per poi ammetare: “Un po’ gelosetto lo sono”. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sembrano essere una coppia abbastanza affiata e sempre più unita da quando hanno terminato il reality show di Canale 5.

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga passano la Pasqua insieme

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga hanno deciso di trascorrere la Pasqua in famiglia prima di entrare entrambi nel capoluogo lombardo. In questi giorni, infatti, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si trovano ad Osimo per passare in compagnia di Roberta Termoli le festività.

Il figlio di Walter Zenga e la 28enne messinese hanno confessato anche di avere in cantiere un viaggio a Dubai, con molta probabilità per ricongiungersi l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana di calcio, e godersi qualche giorno la compagnia dell’altra famiglia dopo che l’ex gieffino ha fatto pace col padre.