Valentina Autiero si scaglia contro Uomini e Donne: “Non mi fate parlare, il parterre è davvero…”

Domenica 4 aprile, nel giorno di Pasqua, Valentina Autiero, ex esponente di Uomini e Donne, ha effettuato una diretta su Instagram in cui ha partecipato anche Akash Kumar. La donna ha parlato di molte questioni ma, naturalmente, non sono mancati i riferimenti al talk show di Maria De Filippi.

Molti fan, infatti, le hanno chiesto i motivi per i quali ha deciso di non tornare in trasmissione. La donna è stata alquanto evasiva, tuttavia, ad un certo punto si è lasciata scappare un certo malcontento. Vediamo tutto nel dettaglio.

Valentina reticente su Uomini e Donne

Nel corso di una diretta su Instagram, Valentina Autiero ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne. La dama ha detto di aver trascorso sei anni all’interno del talk show pomeridiano. La sua ultima apparizione è avvenuta a novembre del 2020. All’epoca uscì dal programma e, malgrado sia single, ha deciso di non metterci più piede. La protagonista non è voluta entrare nel merito dei motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Ai fan che l’hanno inondata di domande inerenti il programma, infatti, la donna ha risposto dicendo di non poter parlare.

Per tale ragione, ha esortato tutti gli utenti collegati a smetterla di farle domande a riguardo. La curiosità dei fan, però, non si è arrestata, anzi. Diverse persone hanno cominciato a chiederle cosa pensasse delle ultime edizioni e degli esponenti del parterre. A quel punto, allora, Valentina si è sbottonata un po’ di più ed ha fatto qualche confessione maggiore.

L’Autiero sul parterre e Tina e Gianni

Nello specifico, Valentina Autiero ha detto che non è proprio tentata dal tornare a Uomini e Donne in quanto ritiene che il parterre sia davvero pessimo. Le persone che fanno parte della trasmissione in questo periodo non hanno niente a che vedere con quelle che c’erano fino a quando c’era lei. Secondo il suo punto di vista non c’è nessuno di interessante, forse in quanto sono state scelte persone troppo giovani e inesperte.

Le sue critiche maggiori, infatti, sono andate agli esponenti del trono classico. In seguito, poi, Valentina ha parlato anche dei rapporti con alcuni esponenti. Nello specifico, ha detto di apprezzare molto Tina Cipollari, che reputa una donna estremamente divertente. Con Gianni, invece, inizialmente non si è trovata molto bene, ma con il tempo è riuscita a trovare una sintonia. Quando l’attenzione si è spostata su Gemma, però, la donna ha cambiato discorso.