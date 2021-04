Perchè oggi pomeriggio non va in onda Uomini e Donne? Mediaset lo sostituisce con la Ferilli

Uomini e Donne non va in onda: il motivo

Ennesimo cambio di programmazione per i programmi guidati e condotti da Maria De Filippi. Infatti, oggi pomeriggio su Canale 5 i telespettatori dovranno fare a meno del dating show Uomini e Donne e il daytime di Amici.

Infatti, nella giornata del 5 aprile 2021 non andranno in onda perché è festivo. Il pubblico delle 14.45 che sono abituati a vedere le avventure del Trono over e classico, ma anche il percorso degli allievi nel talent Mediaset, si ritroveranno a vedere la fiction di Sabrina Ferilli. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nella giornata odierna.

Uomini e Donne e Amici 20 sospesi nel giorno di Pasquetta

C’è da precisare che la sospensione di Uomini e Donne e Amici 20 durerà solo per 24 ore, ossia il 5 aprile 2021, in occasione del Lunedì dell’Angelo, Pasquetta. I format condotti da Maria De Filippi, nonostante siano registrate non saranno trasmessi ugualmente. I due programmi saranno sostituite dalle repliche di Svegliati amore mio, la popolare fiction con protagonista Sabrina Ferilli.

Ricordiamo, infatti, che mercoledì prossimo in prime time su Canale 5 va in onda sempre il terzo ed ultimo appuntamento della serie tv, che sta ottenendo un discreto successo a livello d’ascolti. L’attrice romana, cara amica della conduttrice pavese un paio di settimane fa era stata ospite nel Serale di Amici 20 per sponsorizzare il debutto dello sceneggiato con Francesco Arca ed Ettore Bassi.

I programmi tv di Maria De Filippi tornano in onda il 6 aprile 2021

Quindi, oggi pomeriggio sarà Sabrina Ferilli con la fiction Svegliati amore mio a sostituite Uomini e Donne e il daytime di Amici 20 tenendo compagnia milioni di telespettatori davanti a Canale 5. Ricordiamo che la replica partirà dalle ore 14.45 alle 16.40 circa. Dopo la la serie tv sarà la volta della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Subito dopo tornerà il consueto appuntamento con Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque.

Rispetto ai format di Maria De Filippi, i vertici Mediaset hanno deciso di farla andare in onda come la consueta programmazione settimanale. Dunque, l’unica sospensione riguarderà solo le due trasmissioni tv capitanate da Queen Mary che ritorneranno mercoledì 6 aprile 2021 sempre al solito orario.