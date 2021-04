Tommaso Zorzi sanguinante dopo un’incidente in casa: “Sono caduto”

Tommaso Zorzi vittima di un piccolo incidente domestico

Tommaso Zorzi ha trascorso una Pasqua poco felice. Ebbene sì, il trionfatore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ed opinionista de L’isola dei Famosi 15 è rimasto vittima di un piccolo incidente domestico.

A renderlo noto è stato lui stesso attraverso delle Stories sul suo account Instagram. Foto in cui il rampollo meneghino ha fatto vedere il suo braccio un po’ sanguinante a causa di una caduta. L’influencer ha annunciato sorridendo, che per fortuna non si è fatto nulla di grave, quindi può tornare regolarmente a lavoro nella serata di giovedì.

Il 26enne, infatti, è impegnato da qualche settimana come opinionista a L’isola dei Famosi 2021. A spiegare la dinamica dell’incidente di domenica mattina è stato proprio lui: “Sono caduto per la prima volta da quando abito qui dalle scale”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto al ragazzo che pochi giorni fa ha compiuto gli anni.

Il rampollo meneghino spiega la dinamica dell’incidente

Attraverso il suo seguitissimo account Instagram Tommaso Zorzi ha fatto sapere ai follower di aver avuto un piccolo incidente domestico nella mattinata di Pasqua. Per non far preoccupare tutti coloro che la seguono sui social network, il 26enne milanese ha fatto un po’ di chiarezza: “Avevo Gilda in braccio, lei ha iniziato a dimenarsi e io per metterla giù e non buttarla sono caduto io”. Neanche per il cane dell’opinionista della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi naturalmente non è stato riscontrato alcun problema grave.

Tommaso Zorzi fa un annuncio sul suo nuovo programma

Negli ultimi giorni Tommaso Zorzi era finito al centro delle polemiche per il confronto con il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha confessato nella sua ultima ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin quando prenderà il via il suo nuovo format. Stiamo parlando de Il Punto Z e il rampollo meneghino ha anticipato che: “Partirà su Mediaset Play il 7 aprile alle 20:45 “.

Ma non è finita qui, pare infatti, che prossimamente il 26enne sarà al timone di un programma che con molta probabilità andrà in onda la prossima estate. Di cosa si tratta? Al momento top secret da parte di Mediaset e dello stesso influencer.