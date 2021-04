Deddy ha bestemmiato ad Amici? Il video incriminato

Daddy ha bestemmiato nella casetta di Amici 20? Il video

Sabato sera su Canale 5 è andato in onda il terzo appuntamento del Serale di Amici 20 e dopo Tommaso è stata eliminata anche la ballerina Rosa Di Grazia. Qualche minuto prima di lasciare per sempre il talent show di Maria De Filippi la ballerina napoletana ha avuto l’opportunità di stare un po’ insieme al suo giovane fidanzato Deddy.

I due ragazzi hanno trascorso in casetta gli ultimi momenti e proprio in quel momento gran parte del pubblico della rete ammiraglia Mediaset ha udito una presunta bestemmia uscire dalla bocca dell’aspirante cantante. Ma naturalmente alla fine non è così, andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto realmente e le dichiarazioni dell’ex fidanzato dell’aspirante danzatrice partenopea.

Deddy ha bestemmiato? Ecco il video incriminato che ha fatto discutere

Anche se tantissimi telespettatori del Serale di Amici 20 si sono precipitati sui vari social network perché abbiano creduto di sentire una bestemmia, in realtà il cantante Daddy ha detto chiaramente qualcos’altro. Ecco le sue parole: “E’ orgogliosa come me“, e quindi non ha detto nulla di blasfemo. (Continua dopo il video)

Deddy di #Amici20 ha pronunciato una bestemmia? Sentite bene dopo che dice tanto testarda. Ha detto p**** Dio? pic.twitter.com/St99bb4emw — Tweet News (@tweetnewsit) April 3, 2021

Parla l’ex fidanzato di Rosa Di Grazia

Per chi ha seguito la ventesima edizione di Amici si n dall’inizio sa perfettamente che Deddy e Rosa Di Grazia si sono fidanzati a metà febbraio. A confermarlo è stato l’ex ragazzo della ballerina napoletana attraverso una recente intervista rilasciata al portale FanPage.

“Ci siamo lasciati e lei da metà febbraio si è avvicinata a Deddy. So che adesso stanno insieme. Noi ci siamo lasciati con tre o quattro messaggi. Non per lui, è finita perché c’erano incomprensioni e litigi. Se mi fa effetto che oggi stia con lui? Ognuno della sua vita fa quello che vuole. Siamo diversi già a partire dall’età, io ho 25 anni e lui ne ha 18. Però lui mi piace, una delle canzoni che ascolto di più è Il Cielo Contromano”, ha detto il giovane. Una volta uscita fuori come reagirà Rosa alle dichiarazioni fatte dal suo ex? Staremo a vedere.