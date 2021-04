Ferdinando Guglielmotti rivela: “Sono ancora innamorato di Barbara D’Urso” (VIDEO)

Ferdinando Guglielmotti innamorato di Barbara D’Urso

Un paio di settimane fa l’opinionista e il volto di Ogni Mattina Giovanni Ciacci ha confessato che l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 15 Ferdinando Guglielmotti si è innamorato una sola volta nella sua vita.

In quell’occasione a Pomeriggio Cinque la padrona di casa Barbara D’Urso aveva fatto delle facce strane al punto che tanti telespettatori hanno intuito che la donna in questione potesse essere proprio la professionista napoletana. A quanto sembra proprio che sia Lady Cologno ad aver conquistato il cuore del nobile.

La conferma a Domenica Live

La conferma di tutto ciò è arrivata domenica pomeriggio durante la messa in onda della nuova versione di Domenica Live, lo storico rotocalco di Canale 5 che dopo due anni è tornato in diretta e in versione estesa. Infatti, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 in ha rivelare di amare Barbara D’Urso.

“Sì, mi ero follemente innamorato di lei. Purtroppo sono ancora innamorato di lei. Barbara sono 10 anni che mi rifiuta, è la verità. Mia madre dice che sei l’unica donna completa che io abbia mai conosciuto. Il mio corteggiamento è proseguito, anche perché non ho mai visto la D’Urso con un fidanzato, quindi la porta è sempre aperta. Noi passiamo i tre mesi estivi, una sera sì e una sera no, insieme, con altri amici. Barbara però non ricambia il mio amore per lei”, ha confessato il Visconte Ferdinando Guglielmotti. (Continua dopo il video)

Barbara D’Urso continua a rifiutare l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021

Sempre nella prima puntata di Domenica Live, nuova versione, la padrona di casa ha fatto un po’ di chiarezza sulla situazione dicendo al diretto interessato e a tutto il pubblico che con Ferdinando Guglielmotti ci potrà essere solo amicizia. In pratica Barbara D’Urso gli ha rifilato un nuovo due di picche.

“Io intendo continuare con questo rifiuto. Il Visconte si era follemente innamorato di me, io lo rifiutai e siamo diventati amici. Abbiamo amici meravigliosi in comune e con loro ci frequentiamo. Spero che lui trovi finalmente la donna della sua vita. Ti prego fidanzati così maman è felice. Stiamo bene da amici credetemi. Spesso gli amori finiscono e le amicizie restano”, ha concluso la professionista partenopea. Ecco un altro video: