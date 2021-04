Sossio Aruta scartato dagli autori de L’Isola dei Famosi 15: “Non c’era spazio per ex gieffini in questa edizione”

Sossio Aruta escluso dall’Isola dei Famosi 2021

Stando a delle indiscrezioni, inizialmente Sossio Aruta avrebbe doveva far parte del cast della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Ma alla fine lo hanno scartato, come annunciato dall’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne settimane fa sul suo profilo Instagram. “Tanti sono i messaggi che sto ricevendo in questi giorni, che manco riesco a contarli, sulla mia possibile partecipazione all’Isola dei Famosi”, ha detto il compagno di Ursula Bennardo sul noto social network.

Poi l’ex calciatore campano ha continuato così: “Per questo motivo ho deciso di rompere il silenzio e di comunicarvi che non faccio parte del cast di Ilary Blasi. Ho deciso di scrivervi queste parole anche per dirvi grazie perché mi avete dimostrato tantissimo affetto e tutto questo mi commuove. Volevo ringraziarvi per esserci sempre e in futuro chissà che io non partecipi realmente al programma,. Mai dire mai”.

Lo sportivo spiega il perché (discutibile)

Dopo lo sfogo di alcune settimane fa sul reality show di Canale 5, nella giornata di Pasqua Sossio Aruta che al momento si trova in cassa integrazione ha svelato anche ulteriori dettagli sulla vicenda.

Infatti, l’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato perché è stato scartato dagli autori del programma di Ilary Blasi: “Avevo fatto il provino per l’Isola dei Famosi ma non c’era spazio per ex gieffini in questa edizione. Ci riproverò, perché è il mio sogno da sempre”. Ma per il popolo del web si tratta solamente di una scusa. Infatti, al momento in Honduras c’è pure Andrea Cerioli, che ha partecipato al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi circa dieci anni fa.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo senza lavoro

In una recente intervista Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno fatto sapere di essere rimasti senza lavoro a causa del Covid. Per fortuna riescono ad andare avanti grazie alla popolarità acquisita in questi anni e i loro profili social. “Solo che noi, a differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla”, ha spiegato l’ex calciatore condividendo il pensiero della sua compagna.

L’ex cavaliere del Trono over, inoltre, ha confessato: “Non mi preoccupa il futuro perché posso contare sull’azienda di famiglia, inoltre ho in mano un lavoro che mi permetterà di lavorare ovunque. Ma con il Covid l’affluenza è diminuita quindi serve meno personale. Mi preoccupa la situazione generale perché purtroppo molti imprenditori sono costretti a indebitarsi. Oggi lavoro come influencer e riesco a rientrare nelle mie esigenze di guadagno”.