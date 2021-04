Tommaso Stanzani lancia una frecciatina: “Mi hanno eliminato, ma sono strafelice”

Le prime parole di Tommaso Stanziano dopo l’eliminazione da Amici 20

In occasione della terza puntata del Serale di Amici 20 oltre a Rosa Di Grazia è stato eliminato anche Tommaso Stanzani. Il giovane ballerino una volta uscito dal talent show di Maria De Filippi il giorno dopo ha avuto la possibilità di riappropriarsi del suo account Instagram, che ha utilizzato per salutare i follower e ringraziare i professionisti del programma Mediaset.

“Ciao ragazzi, sono uscito, ma sono veramente felice perché ho ricevuto moltissimi messaggi bellissimi sia su Instagram sia su WhatsApp, sia da persone che conosco, che da persone che non conosco. Ho fatto un percorso stupendo ed ho lavorato con dei professionisti. Ringrazio tutti i professionisti e la maestra Celentano. Sono davvero strafelice, non posso essere triste”.

L’addio inaspettato di Tommaso ha creato molta indignazione da parte dei numerosi telespettatori del format, visto che vedevano in Stanzani un ipotetico vincitore del circuito danza.

Il ballerino e il supporto da parte dei professionisti di Amici

Oltre a gran parte del pubblico da casa e quello del web, il giovanissimo Tommaso Stanzani ha ricevuto il supporto anche da parte dei ballerini professionisti del talent show Amici di Maria De Filippi.

Ad esempio, il danzatore e conduttore del daytime Marcello Sacchetta gli ha scritto: “Mi ricordo il giorno in cui raccontasti che facevi pattinaggio e vedendomi ballare ad Amici ti sei sentito ispirato verso la danza. Questa cosa mi ha colpito e l’ho tenuto per me. Oggi vedendoti sui pattini e anche danzare mi sono ricordato di cosa ti ha avvicinato alla danza e mi sono emozionato. Mi sento orgoglioso, perché penso che hai fatto la cosa giusta“.

I complimenti di Virginia Tomarchio a Tommaso Stanziani

Oltre a Marcello Sacchetta anche un’altra ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi ha speso delle belle parole per Tommaso Stanzani. Stiamo parlando di Virginia Tomarchio che ha detto: “Tommy sei un grande esempio da seguire. Da quando sei entrato hai fatto ‘il percorso’. Umile, disciplinato, talentuoso e ironico. Della serie ‘il mondo della danza sa’. Oggi quest’ultima avrà il privilegio di conoscere una persona davvero speciale. In bocca al lupo per la tua carriera, non vedo l’ora di sentir parlare di te“.