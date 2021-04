La strategia di Vera Gemma prima dell’Isola dei Famosi: “Telefonate tutte le sere con Angela Melillo, eravamo un trio”

Vera Gemma è la stratega a L’Isola dei Famosi 2021

A quanto pare Vera Gemma ha provato ad organizzare una triplice alleanza prima di partire per l’Honduras e partecipare alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Questa clamorosa indiscrezione l’ha resa nota circa due appuntamenti fa da un’altra naufraga del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Si tratta dell’ex ballerina del Bagaglino, Angela Melillo e recentemente è stata confermata da Giovanni Ciacci.

Infatti, il volto di Ogni mattina di Adriana Volpe ospite nella nuova versione di Domenica Live di Barbara D’Urso, ha ricordato un retroscena di tempo fa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confidato l’uomo sulle due concorrenti.

La confessione di Giovanni Ciacci a Domenica Live

Infatti, prima di essere informato di non poter far parte del cast dell’edizione 20021 de L’Isola dei Famosi per un problema ai polmoni causato dalla positività al Coronavirus, Giovanni Ciacci era stato confermato dalla produzione del reality show di Canale 5. Di conseguenza, l’opinionista di Barbara D’Urso insieme a Vera Gemma ed Angela Melillo, si sentiva regolarmente.

“Prima di partire per L’Isola dei Famosi con Vera Gemma ci siamo sentiti, lei è una che tende a fare gruppo. Il trio era composto da me, Vera Gemma ed Angela Melillo. Ci chiamavamo tutte le sere, non dico una cavolata. Mi diceva ‘Giovanni sei il più grande, proteggiamoci a vicenda’“, ha confessato nel salotto di Domenica Live.

Vera Gemma e la telefonata ad Angela Melillo

Entrate da amiche a L’Isola dei Famosi 15, Vera Gemma ed Angela Melillo in queste prime settimane di programmazione si sono scontrate al reality show di Canale 5. Ovviamente nel momento delle nomination. Ovvero quando l’ex ballerina del Bagaglino ha accusato la figlia del compianto Giuliano Gemma di averla nominata. Infatti, prima di partire per l’Honduras le avesse ricordato che non l’avrebbe mai fatto.

“Mi hai detto, siamo due mamme, supportiamoci, non ti nominerò mai”, ha confidato la naufraga. Ma la strategia dell’attrice ha fatto storcere il naso ai telespettatori che l’hanno eliminata al televoto prima contro lo Youtuber Awed e l’attore Gilles Rocca e successivamente anche contro Brando Giorgi a Parasite Island.