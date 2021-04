Valentina Persia, Ciacci svela i drammi del suo passato: “Cose che il pubblico non consoce”

Il dramma di Valentina Persia

Senza ombra di dubbio Valentina Persia è una delle protagoniste assolute di queste prime settimane di programmazione de L’Isola dei Famosi 15. Infatti, la comica grazie alla sua ironia riesce a far sorridere i telespettatori che al momento hanno tanto bisogno di spensieratezza. Tuttavia, la barzellettiera in passato ha vissuto un momento molto drammatico, subito dopo la nascita dei due gemelli.

“All’inizio sì un bambino ti trasmette l’amore tenere del batuffolo, ma non ti dà quella sensazione immediata di interagire. Ho provato disagio, sì l’ho detto, ma c’è chi va anche oltre. Non tutte le donne avvertono questa sensazione immediata di connessione ai figli. Può accadere che la tua mente e il tuo corpo vadano in una situazione di stallo. Vedi tutte le donne con bimbi firmati e felici, tutte bellissime e pensi ‘Madonna io ho fatto un disastro allora’”, ha fatto sapere la naufraga.

la confessione di Giovanni Ciacci a Domenica Live

Ospite nella prima puntata della nuova versione di Domenica Live, Giovanni Ciacci alla padrona di casa Barbara D’Urso e al suo pubblico ha confessato che Valentina Persia ha altre storie non proprio felici che i telespettatori non conoscono ancora.

“Io ho lavorato con lei. In quel periodo notavo che lei non era felice. Era veramente triste e soffriva. Allora un giorno mi sono permesso di andare in camerino e chiederle cose le fosse successo. Mi ha detto tutto, anche della depressione post partum. Tifo per lei, perché è la sua rinascita, il suo riscatto. Ci sono altre storie di Valentina Persia che la gente non conosce”, ha confessato l’opinionista di Ogni Mattina.

Il lato umano di Valentina Persia

Oltre al suo lato comico, Valentina Persia in diverse occasioni ha rivelato diversi momenti drammatici del suo passato. La barzellettiera, infatti, ha confessato di aver sofferto di depressione post partum.

Abbandonandosi alla nostalgia, nel confessionale de L’Isola dei Famosi 15 ha svelato il momento in cui, prima di partire per l’Honduras, ha salutato i suoi due gemelli, ai quali è molto legata. “Vivo questa cosa come se stessi dando loro una mancanza, ma io sono qui anche per loro. Mamma piange perché ha fame e perché mi mancate, ma tutte le notti siamo insieme”, ha detto la naufraga.