DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 7 aprile: Nihat ha un malore improvviso

Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione della serie tv turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Cosa accadrà nel terzo appuntamento settimanale in onda mercoledì 7 aprile 2021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia svelano che la signora Mevkibe all’improvviso si lascerà Istanbul e si recherà a Mugla per dare una mano al padre che si è procurato una frattura ad una gamba.

A quel punto il marito Nihat esagererà col cibo e dopo aver scoperto che Leyla ed Emre sono rimasti disoccupati accuserà un malore. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro accadrà in puntata.

La signora Mevkibe lascia la città per assistere al padre malato

Le anticipazioni della seconda parte del 143esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 7 aprile 2021, svelano Mevkibe deciderà di lasciare momentaneamente il quartiere di Istanbul. Infatti, la madre di Leyla e Sanem si recherà a Mugla per poter assistere il padre malato non appena verrà a conoscenza di essersi procurato un infortunio ad una gamba.

Subito dopo la sua partenza, il marito Nihat essendo rimasto da solo in casa cadrà subito in preda alla disperazione. L’uomo, infatti, purtroppo riuscirà a trovare consolazione solamente nel cibo sbagliato, visto che per la tristezza causata dalla partenza della moglie inizierà a mangiare senza ritegno.

Il signor Nihat accusa un malore

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che successivamente la situazione si complicherà sempre di più. Infatti, nel momento in cui il signor Aydin scoprirà una brutta notizia nel momento meno opportuno. Ossia che la sua figlia maggiore Leyla e il genero Emre hanno appena dato le dimissioni dal proprio lavoro. A quel punto il marito di Mevkibe accuserà un improvviso malore, a causa del cibo che ha consumato le ore prima.

Nel dettaglio, il commerciante ha assunto una grande quantità di zuccheri, ma la situazione è degenerata perché i neo sposi sono rimasti senza lavoro. A prendersi cura dell’uomo, naturalmente sarà la figlia e il fratello di Can, che nel frattempo saranno più decisi ad aprire un’attività in campo musicale e esaudire il loro grande sogno. Ci riusciranno? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5.