Il Paradiso delle signore anticipazioni 7 aprile: grave lutto, Dante affronta Umberto

Nella puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda mercoledì 7 aprile, vedremo che i membri della soap opera si troveranno a fare i conti con un grave lutto. Delfina, infatti, perderà la vita e questa triste notizia scombussolerà i piani di Gabriella. Intanto, Dante deciderà di affrontare Umberto.

L’uomo non sembrerà affatto intenzionato a rinunciare a Marta, pertanto, farà di tutto per dimostrare il suo reale interesse e i suoi sentimenti. Per quanto riguarda Giuseppe, invece, quest’ultimo otterrà il prestito da suo figlio e comincerà con il suo losco piano finalizzato a danneggiare Vittorio.

Lutto al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 7 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Gabriella si confiderà con Anna e le chiederà consiglio su ciò che deve fare con la lettera di Arturo. La ragazza le dirà che, secondo il suo punto di vista, la scelta più sensata sia quella di parlare con Cosimo e di raccontargli tutta la verità. La sarta sarà pronta per cimentarsi nella confessione, ma un triste avvenimento la bloccherà. Delfina, infatti, morirà e la fanciulla deciderà di rimandare il dialogo con suo marito.

Intanto, Dora verrà colpita da un uomo. La giovane avrà un vero e proprio colpo di fulmine e questo le farà ben sperare che sia la volta buona che si fidanzi. Su di un altro versante, poi, vedremo che Giuseppe avrà ottenuto il prestito da suo figlio Salvatore. Una volta procurati i soldi, dunque, il signor Amato potrà cominciare a mettere in atto il suo losco piano con il pericoloso Girolamo.

Vittorio nei guai, Dante affronta Umberto

Il piano in questione, nel caso in cui andasse a buon fine, provocherà dei grossi problemi a Vittorio, il quale sta affrontando già di per sé un momento molto difficile. Conti, infatti, ha da poco scoperto la verità su Dante e sua moglie Marta. Inoltre, è rimasto anche vittima di un incidente, pertanto, le sue condizioni psicologiche saranno messe davvero a dura prova.

Ad ogni modo, nella puntata del 7 aprile del Paradiso delle signore vedremo che ci saranno delle evoluzioni su Dante. Quest’ultimo deciderà di affrontare Umberto e svelargli tutto ciò che prova per Marta. Romagnoli dirà di non avere nessuna intenzione di rinunciare alla giovane, pertanto, le scriverà una lettera. Tale missiva, però, potrebbe non arrivare mai nelle mani della destinataria. Le veneri, invece, organizzeranno un gruppo di supporto per incoraggiare la squadra di ciclisti del Paradiso.