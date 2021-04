Oroscopo 6 aprile 2021: voglia di libertà per Gemelli, Pesci intraprendenti

L’Oroscopo del 6 aprile denota una giornata piena di energia per Gemelli e Pesci. Gli Ariete sono sereni, mentre gli Acquario sono particolarmente emotivi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata si prospetta alquanto serena per i nati sotto questo segno. Siete pieni di energia e di voglia di mettervi in gioco su più fronti. Specie dal punto di vista sentimentale sentite una grande voglia di lasciarvi andare ad un sano romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete intraprendenti e risoluti.

Toro. Giornata un po’ troppo piena di impegni e di cose da fare. In questo periodo vi sentite particolarmente agitati e non sapete neppure voi quale sia il motivo reale. Cercate di prendervi un momento per voi, da dedicare alla cura della vostra mente e del vostro corpo. Non siate irruenti nelle discussioni.

Gemelli. L’Oroscopo del 6 aprile 2021 denota una giornata dominata da Marte, pianeta che sarà nel vostro segno ancora per un po’ di tempo. Questo vi spinge ad essere pieni di energia e ricchi di voglia di liberà. Non tollerate le imposizioni, sia che esse provengano dalla sfera emotiva, sia da quella lavorativa. Cercate di mantenere la calma.

Cancro. Dopo un po’ di tira e molla, finalmente, alcuni nodi verranno al pettine. Cercate di essere chiari nei rapporti di coppia. Inoltre, se il partner si sente trascurato non ignorate le richieste di attenzioni. Ciò che non curate voi, potrebbe essere curato da qualcun altro. Occhi ben aperti anche sul lavoro. Novità in arrivo entro la fine del mese.

Leone. Meglio levare la paglia da vicino al fuoco. I nati sotto questo segno stanno vivendo una fase di vita estremamente passionale. Questa condizione potrebbe spingervi a commettere qualche scelleratezza. Nel lavoro, invece, siete molto ambiziosi, più del solito. Se insisterete riuscirete certamente a raggiungere i vostri obiettivi.

Vergine. In questo periodo potreste sentire un po’ la mancanza di una persona cara. Ad ogni modo, cercate di circondarvi di persone positive, che siano in grado di rendere maggiormente divertenti le vostre giornate. C’è un po’ troppa emotività, pertanto, cercate di essere cauti se dovete prendere a breve delle decisioni importanti.

Previsioni 6 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le persone che avete trascurato in passato potrebbero farvela pagare. Se non tenete più ad un rapporto, parlate chiaramente e non fate sotterfugi. La chiarezza è sempre apprezzata e ricompensata nei rapporti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è opportuno prendere una decisione, forse difficile, ma necessaria.

Scorpione. Se avete qualcosa da dire, fatelo adesso. Nella giornata odierna sarete particolarmente carismatici, pertanto, datevi da fare per raggiungere i vostri obiettivi. In amore sapete certamente come pendere il partner. Tuttavia, in alcuni casi è necessario venire in contro alle esigenze altrui mettendo da parte i propri bisogni.

Sagittario. Momento di stallo per alcune coppie. L’Oroscopo del 6 aprile denota la presenza di qualche intoppo per le relazioni che durano da diversi anni. I rapporti appena nati, invece, non dovrebbero riscontrare grossi problemi, l’importante è viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda. Non riversate i problemi sentimentali sul lavoro.

Capricorno. Plutone nel segno vi regala tanta forza e tenacia. Difficilmente vi lascerete abbattere da coloro i quali potrebbero schernirvi. Ad ogni modo, la giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche piccolo malumore. Cercate di allontanare i pensieri negativi pensando alle cose belle e a ciò che avete adesso.

Acquario. In questo periodo della vostra vita siete portati a dare maggiore adito alla testa piuttosto che al cuore. Questo modo di agire vi porterà ad ottenere dei risultati alquanto positivi sul lavoro, ma in amore è opportuno adoperare un comportamento differente. La Luna nel segno vi rende un po’ troppo rigidi e incapaci di adattarvi alle novità.

Pesci. La voglia di fare è tanta, tuttavia, talvolta vi mancano i mezzi per poter raggiungere i vostri obiettivi. Sia in campo professionale, sia sentimentale, potreste sentirvi poco appagati e questo genererà qualche irrequietudine. Ad ogni modo, non dimenticate mai chi siete e quanto valete, anche se gli altri proveranno a screditarvi.