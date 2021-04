Isola dei Famosi, Ilary Blasi fa il nome della sua preferita: “Perché la adoro, una vera passione”

Ilary Blasi si confessa a La Repubblica

Il successo della 15esima edizione dell’Isola dei Famosi è dovuto anche alla padrona di casa Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, infatti, con il suo essere trasparente, divertente e spesso pungente ha conquistato il pubblico di Canale 5.

Ovviamente il merito va anche ai naufraghi e agli altri protagonisti del reality show, ovvero gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. In una recente intervista a La Repubblica, la professionista romana si è raccontata senza filtri confessando anche chi sono i naufraghi e gli ospiti che preferisce in questa stagione dell’Isola al momento in corso.

Le preferite della conduttrice de L’Isola dei Famosi 15

Intervistata da La Repubblica, Ilary Blasi a riguardo ha detto: “Io sono spettatrice, prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte. Posso essere una mer***, certe cose delle squadra Burinos-Rafinados mi fanno ridere”. Poi la moglie di Francesco Totti ha ammesso come i vari reality show, per lei, sembrino fatti a stampo: “C’è un po’ di tutto: la diretta, l’imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti. Posso essere me stessa e mi sento a mio agio”.

A quel punto la professionista capitolina si è sbottonata un po’ rendendo note le sue preferenze, ovvero i naufraghi presenti in Honduras che segue con maggiore interesse. “I naufraghi li sto ancora studiando, in ogni puntata uno va su e l’altro giù”, ha fatto sapere l’ex Letterina di Passaparola. Immediatamente dopo, però, ha fatto due nomi: “Ho una passione per Valentina Persia, sarà che è romana. Poi adoro Vera Gemma: è libera. Sull’isola alla fine sono tutti un po’ burinos e un po’ rafinados. Ma nella vita la differenza la vedi. Io sono nella tribù burinos, orgogliosamente”.

Chi sono Valentina Persia e Vera Gemma?

In poche parole, Ilary Blasi è molto presa dalle due romane Valentina Persia e Vera Gemma. La prima è comica, attrice, e barzellettiera e ha esordito negli Anni Novanta con La sai l’ultima? Mentre l’altra è la figlia di Giuliano Gemma e della sua prima moglie, Natalia Roberti.

Pure la naufraga rimasta nell’ultima spiaggia è un’attrice, ha fatto parte in due film di Dario Argento ed è grande amica di Asia Argento. Infatti, le due parteciparono insieme nel 2020 a Pechino Express.