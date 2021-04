Elisa Isoardi non sopporta Fariba? Il retroscena prima dell’Isola dei Famosi: “Chiudiamola qua” (VIDEO)

Elisa Isoardi fa delle faccette all’ingresso di Ubaldo e Fariba

Le espressioni meravigliate di Elisa Isoardi sono diventate un vero e proprio caso a L’Isola dei Famosi 15. Infatti, nel sesto appuntamento gli ex isolani di Parasite Island Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani hanno lasciato quest’ultima e si sono uniti al gruppo dei naufraghi in gioco.

Tuttavia i due gruppi ormai riunito li hanno accolti con pochissimo entusiasmo. In particolare l’ex padrona di casa de La prova del cuoco che ha praticamente sgranato gli occhi e li ha squadrati con aria di superiorità, come hanno immediatamente notato gli utenti web. Per quale ragione ha avuto questa esagerata reazione?

L’ex conduttrice Rai scatena la curiosità di Zorzi e Blasi

Ma non è finita qui. Infatti, lo sguardo di Elisa Isoardi si è fatto ancora più scuro appena è venuta a conoscenza del rientro in gioco di Brando Giorgi con il quale si era scontrata la settimana precedente. Infatti, quando la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato il ritorno di un ex naufrago, l’ex compagna di Matteo Salvini a bassa voce ha detto: “No, Brando”.

In più, la professionista cuneese si è toccata il braccio per fare il gesto di chi si fa una flebo per il tedio. Ma le faccette dell’ex conduttrice de La prova del cuoco hanno suscitato la curiosità dell’opinionista meneghino Tommaso Zorzi,. Infatti, quest’ultimo dallo studio di Cologno Monzese l’ha stuzzicata: “Elisa, ho visto le tue espressioni, ho l’impressione che tu conoscessi già Fariba e Ubaldo o sbaglio?”.

Elisa Isoardi replica a Tommaso Zorzi, Fariba risponde alla Blasi

Ovviamente Elisa Isoardi non è rimasta a guardare, infatti si è rifiutata a replicare a Tommaso Zorzi e non è la prima volta in queste prime tre settimane di programmazione. “Non puoi farmi questa domanda, nemmeno con il senno di poi e chiudiamola qua”, ha affermato la professionista piemontese come se il rampollo milanese fosse a conoscenza di qualcos’altro.

A quel punto Ilary Blasi ha domandato a Fariba Therani se la conoscesse e la madre di Giulia Salemi ha risposto così: “No, non ci conosciamo, la vedevo alla Prova del Cuoco”. In tutto questo l’ex di Matteo Salvini ha avuto una reazione gelida. Ecco il video in questione: