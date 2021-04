Uomini e Donne, anticipazioni del 6 aprile: Maria De Filippi censura Armando

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Il programma rispetto alla settimana prima è partito con un giorno di ritardo perché nel giorno di Pasquetta non è andato in onda. Il format con il Trono classico e over, infatti, ha ceduto il posto alla replica della seconda puntata di Svegliati amore mio, la fiction con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca. Cosa accadrà nella nuova puntata che il pubblico di Canale 5 che vedremo martedì 6 aprile 2021?

Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, svelano che oggi si parlerà di un altro storico protagonista del parterre senior. Stiamo parlando di Armando Incarnato che al momento si sta frequentando con la dama Angela. Ad un certo punto, però, la padrona di casa bloccherà il racconto dei due perché l’argomento si è spostato verso l’osé. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà alle 14:45.

Trono over: Armando Incarnato sta frequentando la dama Angela

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che l’imprenditore napoletano Armando Incarnato da un po’ di tempo si sta frequentando con Angela, la dama che prima usciva con un altro cavaliere del Trono over, Luca.

In trasmissione, però, ad un certo punto prenderà una piega un po’ osé, nel senso che il parrucchiere partenopeo tra una parola e l’altra farà intendere che la dama è molto aperta e soprattutto espansiva. Tutti i presenti nello studio 6 del centro Elios si renderanno conto che tra i due c’è stata una forte intimità, in quanto lui non ne farà un mistero.

Maria De Filippi censura l’imprenditore napoletano: il motivo

Vista la piega che il discorso prenderà, la padrona di casa Maria De Filippi deciderà di prendere una drastica decisione. Gli spoiler dell’appuntamento di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio forniti da Il Vicolo delle News, dicono che la conduttrice pavese chiuderà il discorso prima che si possa scendere in dettagli troppo intimi e che non sono adatti per la messa in onda del dating show di Canale 5.

Infatti, l’imprenditore partenopeo sembrerà molto soddisfatto di questa nuova conoscenza avvenuta al parterre senior. Cos’altro accadrà in studio? Per scoprirlo seguita la nuova puntata della trasmissione Mediaset giunta alla 24esima edizione.