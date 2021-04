Giulia Salemi incontra il figlio di Pierpaolo Pretelli: “Le ha chiesto di fidanzarsi con lei” (VIDEO)

Giulia Salemi ha incontrato Leonardo Pietrelli

Nella giornata di Pasqua è accaduto quello che tantissimi fan dei Prelemi aspettavano da tempo. Ebbene sì, Giulia Salemi ha incontrato Leonardo, il figlio di Pierpaolo Pretelli avuto da una precedente relazione sentimentale con la modella Ariadna Romero. A renderlo noto è stato l’ex Velino di Striscia la Notizia in diretta con il giornalista Francesco Fredella sulla sua trasmissione radiofonica su RTL 102.5.

“Voglio dare una notizia all’esercito Prelemi, o setta, adesso dicono anche questo. Ieri Giulia e Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Lei è stata con mio figlio. Abbiamo passato delle ore insieme. Come è andata? Benissimo, alla grandissima, sono felicissimo. E’ stato un momento che ha riempito la mia felicità. Assolutamente, mio figlio è la persona più importante e se gli ho fatto conoscere Giulia qualcosa vuol dire. Poi lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna”, ha fatto sapere l’ex gieffino lucano.

Pierpaolo parla dell’incontro

Ma il racconto di Pierpaolo Pretelli su RTL 102.5 non è finto qui. Intervistato da Francesco Fredella, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha detto anche che per lui era talmente una cosa importante che non avrebbe mai fatto questo passo senza la consapevolezza di ciò che prova per Giulia Salemi e di quello che lei prova per l’ex gieffino.

“Come l’ha presa lei? L’incontro è avvenuto vicino a casa mia all’aperto ed hanno giocato. Lei è attenta, paziente e ama tanto i bambini. C’è stato subito un buon feeling. Mio figlio le ha chiesto di fidanzarsi con lei. Leonardo s’innamora molto facilmente, è un amore”, ha asserito il 30enne. (Continua dopo il video)

Pier e Giulia in diretta con RTL 102.5 News (1) Amori mieiiii 😍😍😍😍#pierxrtl #Prelemi pic.twitter.com/PRXEiBXM74 — Giusy (@Giusy_d98) April 5, 2021

Pierpaolo Pretelli parla del fratello Giulio

E pensare che in tanti erano convinti che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 5 si sarebbero lasciati immediatamente. I due ragazzi sembra che facciano sul serio. Il 30enne lucano ha anche parlato del fratello minore Giulio, che presto diventerà padre anche lui.

“Aspettiamo l’arrivo del figlio o della figlia, ancora non sappiamo, di mio fratello Giulio e Alessia. Sono giovanissimi. Tra me e lui cambia un po’ l’età, io avevo 27 anni e Ariadna 31 quando abbiamo avuto Leo, mentre Giulio ha 21 anni e lei 19. Poi adesso per quanto riguarda il lavoro, per Giulio è un momento difficile visto anche il Covid, mentre quando sono diventato padre io di lavori ce n’erano tanti“.