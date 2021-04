Isola dei Famosi, Elisa Isoardi attacca Zorzi. Stefania Orlando lo difende: “Ha visto un altro GF” (VIDEO)

Tommaso Zorzi bacchetta la conduttrice piemontese

Negli ultimi giorni l’ex conduttrice Rai Elisa Isoardi si è avvicinata tantissimo all’eliminata di lunedì sera Daniela Martani. Infatti, tutte le due naufraghe de L’Isola dei Famosi 15 hanno dimostrato insofferenza nei confronti di Gilles Rocca.

Quest’ultimo, infatti, e l’ex padrona di casa de La prova del cuoco nei daytime si sono lanciati alcune frecciatine velenose, ma durante la messa in onda del settimo appuntamento, in Palapa sembravano tutti a mici. A quel punto ha preso la parola l’opinionista Tommaso Zorzi che ha rimproverato i due concorrenti del reality show di Canale 5.

Il botta e risposta tra Elisa e Tommaso Zorzi

Senza giri di parole, Tommaso Zorzi è sembrato stufo di vedere i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021 litigare durante la settimana e poi sembrare amici e che le cose vanno bene durante le dirette del lunedì e giovedì.

Per tale ragione il rampollo meneghino è sbottato in studio. “Ciao a tutti. Volevo dirvi una cosa: è veramente noioso, ma veramente noioso dallo studio vedere delle clip in cui siete tutti carichi a pallettoni e poi spegnere le dinamiche in palapa. Questa è una roba da latte alle ginocchia. Vi prego, fatelo per rispetto nei confronti del pubblico che ci sta guardando. Perché ci siamo rotti le scatole del vostro buonismo, basta dai. Tanto poi si vede, ne uscite male voi”.(Continua dopo il video)

La frecciatina velenosa di Stefania Orlando alla Isoardi

Elisa Isoardi ovviamente non è rimasta a guardare in silenzio ma ha replicato immediatamente. “Ma quale buonismo? Ma che dici, la stessa cosa facevi tu al GF Vip”, ha asserito l’ex compagna di Matteo Salvini. A quel punto l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 è sbottato in questo modo: “No amore, tant’è che l’ho vinto il Grande Fratello“.

Qualche minuto dopo sul suo profilo Twitter è arrivato il commento di Stefania Orlando che ha preso le difese del suo amico influencer: “Evidentemente la Isoardi ha visto un altro“. Tuttavia, nonostante l’acceso botta e risposta, il 26enne milanese ha comunque fatto il tifo per la professionista cuneese, che lunedì sera, dopo aver perso al televoto contro Andrea Cerioli, ha deciso lo stesso di rimanere su Playa Esperanza con Vera Gemma e Miryea Stabile. Ecco il post dell’ex gieffina: