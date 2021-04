Alda D’Eusanio si rivolge ancora a Laura Pausini e confessa: “Pentita di aver fatto il GF Vip”

L’ex gieffina torna sull’espulsione dal GF Vip 5

Sembra proprio che l’ex gieffina Alda D’Eusanio non abbia preso bene la sua espulsione dal Grance Fratello Vip 5 e si è detta delusa dalla reazione dei dirigenti Mediaset. Recentemente la giornalista ha rilasciato una nuova intervista dichiarando di essersi pentita di aver fatto il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

“Se sono pentita di aver partecipato al GF Vip? Sì. Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Nella mia vita non ho mai avuto pentimenti per le mie esperienze professionali. Ma di questa sì, non la rifarei. Ho detto a un’amica che è stato un grande errore e lei mi ha risposto che non esistono gli errori, ma le esperienze. E allora io le rispondo adesso che di questa esperienza mi sono molto pentita”, ha dichiarato la 70enne al magazine Vero. Ricordiamo che le sua gaffe nella casa di Cinecittà le sono costate ben due querele.

Alda D’Eusanio si rivolge per l’ennesima volta a Laura Pausini

Dopo averle scritto in privato, l’ex gieffina Alda D’Eusanio è tornata a chiedere scusa per l’ennesima volta a Laura Pausini, candidata all’Oscar. La giornalista si sente di dirle ancora una volta che le chiede umilmente scusa. La 70enne è contenta di sapere che il loro sia un matrimonio bellissimo e felice.

“Quelle voci che ho udito erano solo parole cariche di invidia nei confronti di una donna e di un’artista, tra le mie preferite tra l’altro, che ha una meravigliosa famiglia in cui c’è un uomo che la ama davvero e che la rispetta. Quindi sono tanto felice per questo, ma dall’altra parte mi dà un dispiacere vero aver recato loro un problema di questa portata”, ha fatto sapere la donna visibilmente pentita.

Alda D’Eusanio: “Io in lista nera”

Alcune settimane fa Alda D’Eusanio aveva rilasciato una lunga intervista al periodico Nuovo, dove aveva confessati di essere stata inserita nella lista nera di diverse trasmissioni televisive. A detta della dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, ci sarebbe stato il divieto di fare il suo nome da ospiti e conduttori.

Ma non è finita qui. La 70enne di origini abruzzesi aveva anche riportato le parole del suo neurologo che, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, le aveva sconsigliato di partecipare al reality show di Canale 5.