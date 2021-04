Akash Kumar replica alla frecciatina di Ilary Blasi e fa un annuncio: “Non è mia sorella però…” (VIDEO)

Ilary Blasi fa una battuta su Akash Kumar

Nonostante Akash Kumaer sia stato eliminato dall’Isola dei Famosi 15 da un paio di settimane continua ad essere menzionato nello studio del reality show di Canale 5 e non solo. Ad esempio la scorsa settimana il modello indiano è stato imitato in modo ironico dalla comica Valentina Persia.

Lunedì sera, in occasione della settima puntata, l’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino ha presentato la nuova naufraga, Beatrice Marchetti. “Arriva la regina delle passerelle. Ha posato per tanti servizi fotografici e copertine“, ha affermato l’ex campione olimpionico di nuoto. A quel punto la conduttrice Ilary Blasi ha preso la palla al balzo per lanciare una frecciatina al 29enne: “Praticamente la sorella di Akash“. (Continua dopo il video)

La replica del modello indiano

Pochi minuti dopo è arrivata la replica di Akash Kumar attraverso i suoi canali social, inoltre ha voluto fare un annuncio a tutti coloro che lo seguono e che spesso gli chiedono quando tornerà in studio.

“Non è mia sorella, però ci ho lavorato spesso con la Bea. Vai Bea! Si parla spesso di me all’Isola dei Famosi… ci vediamo presto in studio raga“, ha fatto sapere il modello indiamo dagli occhi di ghiaccio. (Continua dopo il video)

Akash Kumar e la frecciatina velenosa a Ilary Blasi

Una settimana fa l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 15 Akash Kumar ha lanciato una frecciatina alla conduttrice dicendo di non avere rancore verso Ilary Blasi perché non sa nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Totti Francesco lui non saprebbe nemmeno chi è quella.

“Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo. Ma questo modo avrò di, em no zio io sono un top model, fatele voi sei sfilate campagne a New York e a Londra. Fatele voi quando sei anni fai le Benetton fatele. Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla d’Urso a prendersi 2 soldi, ma io non li conosco. Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non manca. E voi maschi che dite che non faccio nulla, fate la metà delle cose che ho fatto io! Lo so ragazzi che sono troppo bello, mi avevano detto di restare a New York e non tornare in Italia”, ha concluso il 29enne veronese.