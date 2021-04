Isola dei famosi, fuori onda, gaffe di Elettra Lamborghini: “Stavo per fare un ru**o” (FOTO)

Tommaso Zorzi ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video di un fuori onda registrato dopo la fine della puntata dell’Isola dei famosi in cui è presente una gaffe di Elettra Lamborghini. Il trio degli opinionisti di questa edizione del programma si sta rivelando davvero vincente.

L’eccentricità di tutti e tre i protagonisti, infatti, sta regalando tante perle di trash ai telespettatori. Nella puntata di ieri, lunedì 5 aprile, ad esempio, si sono verificati molti episodi degni di nota. Vediamo tutti i dettagli.

Puntata dell’Isola dei famosi ricca di trash

La messa in onda di ieri dell’isola dei famosi è stata alquanto avvincente. Molti sono stati i momenti contraddistinti da gossip e discussioni. Tra questi ricordiamo, sicuramente, la lite tra Elisa Isoardi e Tommaso Zorzi. In tale occasione, la prima ha accusato l’opinionista di aver adoperato anche lui la strategia del “finto buonismo” al GF Vip e Zorzi l’ha smentita dicendo che non fosse vero in quanto lo ha vinto. Il pubblico, naturalmente, si è unito in un caloroso applauso finalizzato ad appoggiare l’intervento dell’opinionista.

Altrettanto interessanti sono stati gli interventi che Ilary Blasi ha fatto contro i naufraghi per spronarli. Ad ogni modo, uno dei momenti più trash della puntata di ieri dell’isola dei famosi si è verificato durante un fuori onda. Tommaso è solito registrare delle clip sia durante le pubblicità sia subito dopo la messa in onda della puntata. Ebbene, proprio in tale occasione si è trovato a riprendere un episodio alquanto esilarante.

La gaffe di Elettra fuori onda

Nello specifico, il giovane ha registrato delle Instagram Stories in cui ha detto che avrebbe rispettato il rito e, quindi, avrebbe effettuato delle riprese subito dopo la puntata. Nell’inquadratura, però, era presente anche Elettra Lamborghini che, forse, non rendendosi conto che si trattasse di un video in diretta, si è lasciata scappare una gaffe. In particolare, la cantante ha detto che stava per fare un ru**o. Subito dopo aver pronunciato tale frase in questo fuori onda dell’Isola dei famosi, la donna si è messa a ridere.

Tommaso è rimasto sbalordito dalla sua sfacciataggine e, dopo aver riso, ha provveduto immediatamente ad interrompere il video. In ogni caso, la maggior parte del pubblico da casa appoggia gli opinionisti di questa edizione proprio per la loro schiettezza che li rende unici.