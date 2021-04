Isola dei Famosi, Elisa Isoardi e la rissa con Tommaso Zorzi: “Ci siamo rotti le p**e” (VIDEO)

Scontro a distanza tra Tommaso Zorzi ed Elisa Isoardi

Nel settimo appuntamento de L’Isola dei Famosi in onda lunedì sera su Canale 5 è stato caratterizzato da un acceso confronto tra Tommaso Zorzi ed Elisa Isoardi. Uno scontro a distanza visto che il primo si trovava nello studio di Cologno Monzese mentre la seconda in Honduras.

A prendere l’iniziativa è stato il vincitore del Grande Fratello Vip, che dopo il discorso della padrona di casa Ilary Blasi, è sbottato così: “E’ veramente noioso vedere delle clip che siete carichi a pallettoni e poi venite qui in diretta a far venire il latte alle ginocchia. Ci siamo rotti le pa***”. Un rimprovero che ha fatto innervosire l’ex conduttrice de La prova del cuoco e Gilles Rocca.

Il botta e risposta tra l’opinionista e la naufraga

A l’Isola dei Famosi 2021 Tommaso Zorzi, in grado di creare azione e polemiche, si è mostrato molto rammaricato per l’eliminazione di Daniela Martani, vegana accanita e no vax. In settimana l’ex gieffina e l’ex di Matteo Salvini hanno avuto diverse discussioni con il vincitore di Ballando con le Stelle, mentre in diretta hanno minimizzato il tutto. Per questo motivo il rampollo meneghino è intervenuto riprendendo i tre naufraghi del reality show di Canale 5.

Ma l’ex conduttrice de La prova del cuoco non era dello stesso avviso rispondendo per le rime e andando sul personale. “Stessa cosa che facevi tu al GF Vip”. Una bella risposta alla quale l’inflencer milanese non ha saputo replicare. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

L’intervento di Gilles Rocca a L’Isola dei Famosi 15

A quel punto è intervenuto Gilles Rocca che, dando ragione a Tommaso Zorzi, ha fatto da paciere chiarendo il diverbio avuto con Elisa Isoardi. “Abbiamo anche parlato, ma non ci siamo capiti. Ho visto che quando Daniela stava esplodendo nei miei confronti, lei da dietro le diceva di dirlo. Avevo capito che fosse un’imbeccata. Ci si può anche sbagliare. Anche una piccola cavolata può farti perdere la bussola, qui sull’Isola”, ha detto l’attore romano. Ma l’ex conduttrice Rai va dritta per la sua strada dicendo: “Non mi servono le strategie. Non ho bisogno di questo”.