Uomini e Donne, Riccardo e Roberta si sono già lasciati? “Non oso immaginare cosa dirà…” (FOTO)

In queste ore, sul web, sta impazzando una domanda: Riccardo e Roberta, ex Uomini e Donne, si son già lasciati? I due sono usciti insieme dalla trasmissione circa un mese fa. Dopo aver mostrato svariati contenuti sui social, in cui entrambi apparivano felici e spensierati, sembra sia cambiato qualcosa.

Molti utenti, infatti, hanno notato un certo raffreddamento da parte di entrambi che ha, immediatamente, fatto sorgere dei sospetti. Numerosi fan hanno cominciato a fare delle domande e delle supposizioni. Cerchiamo di capirci qualcosa di più.

La storia tra Riccardo e Roberta

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri potrebbero essersi già lasciati. I due protagonisti hanno generato molto scalpore durante la loro permanenza a Uomini e Donne. Dopo svariati tira e molla, durante i quali nessuno dei due riusciva a sbilanciarsi più di tanto, il cavaliere si è fatto coraggio ed è riuscito ad aprire il suo cuore alla dama. Entrambi, infatti, si sono dichiarati ed hanno dato luogo ad una scelta molto emozionante, con tanto di petali rossi e canzone di sottofondo. Insomma, si è trattato di un momento davvero molto toccante, che ha riempito di speranze il cuore di molti telespettatori.

Una volta usciti dalla trasmissione, i due protagonisti hanno cominciato a mostrarsi su Instagram in atteggiamenti complici e spensierati. I fan sono stati felici di apprendere che entrambi, finalmente, sembravano aver trovato l’amore. Ad ogni modo, da diversi giorni, ormai, la coppia non appare più insieme sui social. La Di Padua si mostra sempre da sola, intenta a cimentarsi nelle solite sponsorizzazioni.

Perché Di Padua e Guarnieri potrebbero essersi lasciati

Guarnieri, invece, è quasi completamente sparito. Sono giorni che non pubblica alcun contenuto sul suo account personale di Instagram. Questo cambio repentino di atteggiamento ha fatto subito sorgete dei dubbi a molti telespettatori. Pertanto, si sta facendo sempre più strada l’ipotesi secondo cui Roberta e Riccardo si siano già lasciati. Ad intervenire sulla vicenda è stata anche l’influencer Deianira Marzano.

Quest’ultima ha detto che, se le voci che stanno circolando si rivelassero vere, ne vedremo certamente delle belle. Considerando gli scontri che ci sono stati in studio tra i due protagonisti, quello che potrebbero dirsi adesso sarebbe davvero esilarante. Il riferimento dell’influencer è andato certamente alle accuse che la Di Padua mosse contro Guarnieri in merito alla sua scarsa passionalità in intimità.