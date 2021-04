DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dell’8 aprile: Yigit contro Sanem e Can

Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno che ha per protagonisti can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella nuova puntata in onda giovedì 8 aprile 2021? Le anticipazioni che giungono direttamente dalla Turchia, dicono che Yigit non si arrenderà e metterà in atto una nuova strategia.

L’editore grazie a Cemal sarà intenzionato a non far decollare la società delle creme di Sanem. L’editore pagherà un uomo per fargli sporgere una denuncia contro la Aydin. Un certo Adra dovrà far credere alla polizia che una crema abbia messo a rischio la sua salute provocandogli un allergia.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: il nuovo piano di Yigit

Le anticipazioni del nuovo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 8 aprile 2021, rivelano che il perfido Yigit continuerà ad agire di nascosto per portare avanti il suo piano. Il fratello di Polen, infatti, tramerà ancora alle spalle di Sanem e Can pagando un uomo chiamato Adra.

Quest’ultimo è affetto da un’allergia, affinché denunci la Aydin con l’accusa di aver avuto un’irritazione sulla pelle dopo aver usato i prodotti realizzati dalla scrittrice e la Fikri Harika. Nel frattempo, l’editore troverà in Cemal un valido alleato. Quest’ultimo infatti, approfitterà della situazione per mettere in commercio i prodotti della Aydin spacciandoli per suoi.

Il nuovo lavoro della Fikri Harika

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che tutti i collaboratori della Fikri Harika, ossia Can, Sanem, Muzzaffer, Deren e CeyCey accoglieranno un nuovo cliente. Quest’ultimo è una compagnia del club della vela, e per venire incontro alle esigenze della stessa, il Divit, la giovane scrittrice e tutti gli altri dovranno creare uno spot pubblicitario in grado di soddisfarli.

Gli spoiler dicono anche che il fotografo e la ragazza insieme agli soci però prima di procedere con il nuovo impiego, dovranno rispondere a un sondaggio. Cioè devono riempire un questionario. Nello specifico, tutti gli uomini dovranno scrivere quali caratteristiche debba avere la partner femminile ideale. Mentre le donne dovranno dire cosa cercano nella persona che vorrebbero avere al proprio fianco.