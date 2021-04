Il Paradiso delle signore trama 8 aprile: Marcello rischia la galera, furto al magazzino

La trama della puntata di giovedì 8 aprile del Paradiso delle signore rivela che Vittorio riceverà una visita inaspettata. L’artefice di questo incontro sarà Adelaide. Ad ogni modo, Conti sarà sempre più intransigente nei confronti di sua moglie Marta.

Marcello, invece, rischierà grosso. Il pericoloso passato che lo unisce al Mantovano, infatti, tornerà a perseguitarlo e potrebbe condurlo verso il baratro della prigione. Salvatore e Gabriella, invece, vivranno un momento di riavvicinamento. Allo shopping center, intanto, si verificherà una strana sparizione.

Trama 8 aprile: visita inattesa per Vittorio

Nel corso della puntata dell’8 aprile del Paradiso delle signore vedremo che l’episodio comincerà con un evento inatteso. Vittorio, infatti, riceverà una visita inaspettata a casa sua da parte di un medico. Conti non aveva nessun appuntamento, sta di fatto che resterà spiazzato. Successivamente apprenderà che l’artefice di tutto sia stata Adelaide. La donna ha deciso di far andare un dottore a casa del marito della nipote per sincerarsi sulle sue condizioni di salute.

La contessa proverà in tutti i modo a ricucire i rapporti tra il direttore dello shopping center e Marta, ma l’impresa sarà più ardua del previsto. Vittorio, infatti, dirà di non essere in grado di riconciliarsi con sua moglie dopo tutto quello che ha scoperto su Dante Romagnoli. Il direttore del magazzino, inoltre, verrà spiazzato anche da un altro avvenimento inaspettato, ovvero, una lettera da parte di Luciano. Tale missiva spingerà Vittorio a riflettere molto.

Furti e possibili arresti al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, invece, vedremo che Marcello si troverà davvero in difficoltà. Dopo l’incontro con i poliziotti della questura, infatti, il giovane comprenderà la gravità della sua situazione e capirà di essere davvero a rischio. Il ragazzo, infatti, potrebbe finire in galera, ancora una volta, a causa del Mantovano. Ludovica proverà in tutti i modi ad appoggiarlo. Un riavvicinamento ci sarà anche per Gabriella e Salvatore. Entrambi stanno attraversando un periodo alquanto complesso, pertanto, troveranno reciprocamente una spalla su cui lasciarsi andare.

Nel corso della puntata dell’8 aprile del Paradiso delle signore vedremo anche che i due capiranno di provare ancora qualcosa l’uno per l’altra. Le Veneri, nel frattempo, avranno ultimato lo striscione per supportare la squadra ciclistica del Paradiso. Infine, i dipendenti del grande magazzino si troveranno a fare i conti con la sparizione di alcuni capi della nuova collezione.