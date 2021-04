Pierpaolo Pretelli fa un annuncio inatteso: “Mi godo l’ultima sera con Giulia Salemi”

Pierpaolo Pretelli annulla la diretta Instagram: il motivo

Nella giornata di Pasquetta l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli ha confessato a tutti coloro che lo seguono sui social network che martedì sera avrebbe realizzato una lunga diretta su Instagram. Una live per chiacchierare di alcuni argomenti è passare un po’ il tempo visto che era zona rossa in tutta Italia.

Purtroppo però, il secondo classificato del Grande Fratello Vip 5 ha fatto dietrofront. Difatti il ragazzo, con un post condiviso sul suo account Twitter, ha svelato che purtroppo la diretta salterà perchè vuole trascorrere questa ultima sera con la fidanzata Giulia Salemi.

“Ciao a tutti!!! Questa sera non ci sarà più la diretta in programma. Preferisco godermi l’ultima sera con la mia Giuly…”, ha asserito l’ex Velino di Striscia la Notizia. I due innamorati, infatti, saranno costretti a separarsi ancora una volta per rispettivi impegni professionali. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto recentemente.

I due ex gieffini l’ultima sera insieme

Successivamente, su Instagram Pierpaolo Pretelli ha voluto rassicurare i sui seguaci, che con molta probabilità sono rimasti abbastanza delusi per il live saltato. Infatti, il 30enne lucano, il quale ha presentato suo figlio Leonardo alla fidanzata Giulia Salemi, ha rivelato attraverso delle Stories su IG, che condividerà martedì sera scatti e clip per condividere determinati momenti della serata con tutti coloro che lo seguono sul social network.

“Stasera però condivideremo parte della nostra serata…Non sarà la diretta però non vi lasceremo a bocca asciutta…”, ha affermato l’ex Velino di Striscia la Notizia.

Pierpaolo Pretelli mostra Giulia Salemi su Instagram

Sempre attraverso delle Stories su Instagram, Pierpaolo Pretelli ha successivamente fatto vedere la sua fidanzata Giulia Salemi con un body color carne. E in quell’occasione il 30enne lucano non ha potuto far altro che evidenziare la bellezza dell’influencer italo-persiana. Per questo motivo sul social network ha detto: “Guardate quanto è bella la mia fidanzata…”.

E pensare che dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip in tanti davano per certi che i due ex gieffini si sarebbero lasciati. A quanto pare non è così, anzi stanno facendo le cose sul serio e lui addirittura ha fatto conoscere il figlio Leo alla donna che ama.