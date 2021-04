Isola dei famosi, retroscena su Drusilla Gucci: “Non possono usare il cognome, vengono denunciati” (FOTO)

Drusilla Gucci è stata una protagonista molto discussa della puntata di ieri dell’Isola dei famosi. La ragazza è riuscita, suo malgrado, a superare la nomination contro Daniela Martani, pertanto, ha potuto continuare la sua esperienza come naufraga.

La protagonista, però, è apparsa parecchio provata e smagrita, al punto da manifestare la volontà di lasciare il programma di sua volontà. I fan stanno provando a supportarla, ma c’è anche chi ritiene che se voglia andare via, nessuno la obbliga a restare. Proprio tra i sostenitori di questa seconda teoria c’è stato qualcuno che ha svelato dei retroscena inediti sulla famiglia della giovane.

Drusilla provata all’Isola dei famosi

In queste ore stanno circolando in rete dei retroscena molto interessanti che riguardano Drusilla Gucci, naufraga dell’Isola dei famosi 2021. La protagonista è apparsa molto provata nella puntata di ieri, al punto da manifestare la volontà di andare via. La sua scarsa vitalità e riconoscenza per l’incarico che le è stato affidato, però, sta generando un po’ di sgomento sul web. L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha cominciato a mettere in discussione le origini della giovane.

Considerando il suo look, infatti, Drusilla non sembra affatto parente di un colosso nel mondo della moda, quale Gucci. Nell’intavolare l’argomento, alcuni utenti hanno contattato in privato la Marzano per spiegarle, in realtà, come stiano le cose. Una persona in particolare ha posto l’accento su una vicenda alquanto intricata. L’utente in questione ha detto che, in realtà, la famiglia di Drusilla non può “sfruttare” la popolarità del nome Gucci altrimenti c’è il rischio di denuncia.

Il retroscena sulla famiglia Gucci

La fan di Deianira ha detto che la famiglia non è più proprietaria della maison Gucci in quanto il marchio fa parte del gruppo Kering. Proprio in virtù di questo retroscena, la famiglia della naufraga dell’isola dei famosi, Drusilla, non potrebbe adoperare il cognome Gucci perché altrimenti scatterebbero anche delle denunce. Tale utente ha dichiarato di essere in possesso di interviste fatte alla famiglia del brand atte a testimoniare la veridicità delle sue affermazioni.

Dinanzi questa spiegazione, dunque, la Marzano ha compreso il motivo per il quale la naufraga appaia sempre così sciatta e spenta. Secondo il suo punto di vista, inoltre, farebbe bene ad andare via dal programma in quanto non in grado di apportare il suo contributo al reality show.