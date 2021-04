Uomini e Donne, puntata di oggi: Carolina furiosa, Martina lascia lo studio

La puntata di oggi, mercoledì 7 aprile, di Uomini e Donne comincerà in un modo un po’ anticonvenzionale. Nello specifico, si partirà da Giacomo e non da Gemma, come solitamente accade a inizio registrazione.

Questo perché la corteggiatrice Carolina si mostrerà profondamente adirata con il tronista. Il ragazzo ha deciso, ancora una volta, di lasciarla a casa per uscire con una corteggiatrice nuova. Tale decisione scatenerà una serie di reazioni a catena davvero ingestibili.

Carolina furiosa a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo ad un lite molto accesa tra Giacomo e Carolina. La ragazza esordirà dicendo di essere particolarmente adirata con il tronista in quanto lui non l’ha portata in esterna. In particolare, gli chiederà per quale ragione, nel momento in cui deve scegliere chi tra lei e Martina lasciare a casa, lui sceglie sempre lei. Dinanzi tali parole, però, Giacomo perderà la brocca e accuserà la ragazza di essere un po’ costruita. In particolare, non comprende per quale motivo la volta precedente è rimasta in silenzio, mentre adesso si sta mostrando adirata.

Durante la discussione, poi, si intrometterà anche Samantha, la quale proverà a far ragionare il suo collega d’avventura. Dopo il discorso della tronista, Giacomo dirà di comprendere il malessere di Carolina, tuttavia, non può farci nulla se si è sentito di agire in quel modo. Per tale ragione, anche se gli dispiacerebbe molto, capirebbe se lei volesse andar via.

Nella puntata di oggi: Martina esce dallo studio, Gemma delusa

Maria De Filippi proverà a sedare la polemica chiedendo ai due di fare un ballo per riappacificarsi e il tronista accetterà. Considerando che la volta scorsa lui non accettò di abbracciare Martina dopo una discussione, quest’ultima uscirà dallo studio furiosa. Giacomo la seguirà e i due si chiariranno. Intanto, però, dallo studio Carolina continuerà a sbraitare dicendo di reputare poco rispettoso il loro comportamento.

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, però, vedremo anche che verrà dato spazio a Gemma. Roberto e Isabella parleranno di quanto accaduto la volta scorsa e la dama accuserà il cavaliere di aver illuso un po’ la dama torinese. Sulla vicenda interverrà anche Nicola, il quale difenderà la Galgani. Armando, però, si scaglierà contro Vivarelli e contro Roberto accusando entrambi di essersi “serviti” della Galgani per creare dinamiche e stare al centro dello studio.