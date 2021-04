Punto Z con Tommaso Zorzi, anticipazioni prima puntata: ospiti, argomenti e annuncio importante

A partire da mercoledì 7 aprile, dalle ore 20:45 su Mediaset Play verrà trasmesso il nuovo programma di Tommaso Zorzi chiamato Punto Z. Il format sarà caratterizzato da una serie di momenti estremamente divertenti durante i quali verranno coinvolti anche degli ospiti a sorpresa.

Vediamo, dunque, quali sono tutte le anticipazioni sul nuovo format gli ospiti e non solo. A quanto pare, infatti, l’influencer ha deciso di raddoppiare il suo impegno in campo televisivo in quanto dall’8 aprile si cimenterà anche in un nuovo progetto. Ecco tutti i dettagli.

Anticipazioni prima puntata Punto Z: gli ospiti

Punto Z è il nuovo varietà condotto da Tommaso Zorzi e trasmesso via streaming. Il programma in questione è un late show durante il quale ci sarà un mix tra talk show, gioco e varietà. Naturalmente, il mattatore delle varie puntate sarà l’irriverente opinionista dell’isola dei famosi, nonché vincitore del GF Vip 5. Tommaso ospiterà nel suo salotto personaggi popolari di volta in volta diversi e li metterà in imbarazzo come solo lui sa fare. Gli ospiti della prima puntata, che verrà trasmessa il 7 aprile, sono Maurizio Costanzo e Giulia Salemi.

Il primo darà luogo ad un collegamento via webcam durante il quale commenterà con Zorzi alcune dinamiche televisive. Il marito di Maria De Filippi è stato tra i primi a credere nel potenziale del giovane, sta di fatto che ha deciso di renderlo ospite fisso del suo programma di seconda serata. La Salemi, invece, sarà in studio e si cimenterà in diverse fasi del varietà.

Altri spoiler e il nuovo progetto di Tommaso Zorzi

Inizialmente, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli commenterà con il conduttore un tweet positivo e uno negativo che la riguardano. Successivamente, poi, scriverà all’interno della Tommy Card un pensiero che non avrà il coraggio di dire ad alta voce. Esso verrà letto dal presentatore alla fine della messa in onda. Punto Z, poi, porrà al centro dell’attenzione anche l’intrattenimento, sta di fatto che Tommaso Zorzi commenterà i 10 tweet, gif o meme più divertenti del momento.

La puntata, poi, verrà arricchita anche da un gioco. Gli ospiti, infatti, dovranno indovinare quanti piselli siano contenuti all’interno di una scatola. Ad ogni modo, Tommaso non si ferma solo a questo. Zorzi, infatti, a partire dall’8 aprile si cimenterà anche in un nuovo progetto. Nello specifico, commenterà il daytime dell’Isola dei famosi, tutti i pomeriggi, alle ore 18:20 su Italia 1.