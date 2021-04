Uomini e Donne, anticipazioni del 7 aprile: liti e fughe nel trono di Giacomo

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne forniti da Il Vicolo delle News, svelano che si partirà con Carolina che si dirà molto delusa da Giacomo perchè l’ha lasciata a casa per preferirle una nuova corteggiatrice. Per quale motivo lascia sempre lei e mai Martina? Poi la ragazza ammetterà di non sopportare che il tronista dica delle cose forti alla sua rivale in amore.

Ad esempio frasi del genere: “Con te mi ci vedo bene fuori“. Il giovane perderà le staffe perchè non riuscirà a capire come mai questo discorso non gliel’abbia fatto il giorno precedente, quando è rimasta in silenzio ed è intervenuta solamente per prendere le difese di Eugenia che la registrazione del giorno prima è stata attaccata da un’altra corteggiatrice di Massimiliano.

Trono classico: Giacomo discute con Carolina

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che il tronista l’ha vista abbastanza serena durante la registrazione del giorno prima, mentre 24 ore dopo ha deciso di parlare. Per quale motivo? Carolina gli spiegherà che ha reagito in questo modo protettivo perchè avendo sofferto di attacchi di panico è solidale con coloro che si trovano in un momento di difficoltà. Di conseguenza si metterà dalla parte di un’altra corteggiatrice che verrà ferita. Non c’entrerà nulla.

Anche Samantha proverà in tutti i modi di far ragionare Giacomo sul fatto che sono due situazioni ben differenti. Il tronista comunque le dirà che può capire le sue perplessità e che se volesse andare via, anche se gli dispiacerebbe molto, ma lo capirebbe. A quel punto prenderà la parola la padrona di casa Maria De Filippi che gli proporrà di ballare insieme a lei per chiarirsi un po’ e lui accetterà.

Martina scappa fuori, Giacomo la raggiunge

Le anticipazioni dicono anche che Martina uscirà dallo studio. Il tronista la raggiungerà immediatamente dopo il ballo. La corteggiatrice gli dirà che le fa male vedere danzare con la rivale quando invece lei l’altra volta per chiarire e mettere un punto ad un loro litigio gli aveva proposto un abbraccio e lui aveva rifiutato.

Non sarà intenzionata a lasciare definitivamente il dating show, ma è uscita solo per prendere un po’ di aria e calmarsi. Lui dirà che la capisce e vuole aspettare con lei fuori dallo studio fino a quando non si riprenderà per poi rientrare insieme. Una volta rientrata, Carolina interverrà molto piccata, dicendo che non trova corretto che parlino fuori ma devono farlo davanti a lei.