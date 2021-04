Isola dei Famosi, Roberto Alessi stronca Ilary Blasi: “Aggressiva, ha fatto una cavolata”

Roberto Alessi contro Ilary Blasi

Chi segue la 15esima edizione dell’Isola dei Famosi, Akash Kumar qualche settimana fa hanno deciso di abbandonare il reality show di Canale 5. Gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e la conduttrice Ilary Blasi hanno provato in tutti i modi fargli cambiare idea, ma senza riuscirci. Resta il fatto che il modello indiano è rimasto fermo sulle sue posizioni.

Per questo motivo la moglie di Francesco Totti l’ha salutato un po’ stizzita. “Abbiamo dato spazio a te invece che che a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta più volentieri…Sicuramente meglio di te…”, ha detto la professionista romana. Tale uscita ha fatto storcere il naso al giornalista Roberto Alessi. Quest’ultimo infatti, nella sua rubrica del magazine Novella 2000, ha detto che la presentatrice abbia esagerato: “Cara Ilary, se i commensali non apprezzano la tua cena, non si sgridano…”. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto recentemente.

Il giudizio del direttore del magazine Novella 2000

Il direttore Roberto Alessi, sempre nella sua rubrica sul settimanale Novella 2000, dopo criticato aspramente Ilary Blasi per come si è comportata con Akash Kumar, ne ha approfittato per lanciarle un’altra frecciatina velenosa. Cosa è successo? Il noto giornalista, ha confessato di credere che a volte la conduttrice de L’Isola dei Famosi 15 sia abbastanza aggressiva.

“Aggressivetta la signora Totti?”, ha affermato il frequentatore dei salotti di Barbara D’Urso. Anche se ad Alessi non piace il tipo di conduzione della professionista romana, resta il fatto che il reality show di Canale 5 sta piacendo un po’ a tutto il pubblico italiano.

Roberto Alessi parla di Akash Kumar e della dua eliminazione

Il giornalista Roberto Alessi, sempre sulla sua rivista Novella 2000, dopo espresso il suo giudizio su Ilary Blasi, ha detto la dua anche sull’abbandono di Akash Kumar dall’Isola dei Famosi 2021.

E in tale circostanza il direttore non ha avuto peli sulla lingua dicendo di credere che il 29enne abbia fatto un grande errore. “A mio parere ha fatto una cavolata…”, ha fatto sapere l’uomo. Anche gran parte del pubblico, il quale sui vari social network hanno mostrato tutto il loro dissenso. Il diretto interessato replicherà all’opinionista dei programmi di Barbara D’Urso? Staremo a vedere.