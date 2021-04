Rosalinda Cannavò litiga con Andrea Zenga: “Non è vero! Sei bugiardo”

Rosalinda Cannavò litiga con Andrea Zenga: il motivo

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Rosalinda Cannavò, nonostante fosse già fidanzata da dieci anni con Giuliano Condorelli ha intrapreso una storia con Andrea Zenga. Una relazione che ad oltre un mese dalla conclusione del reality show di Canale 5 continua senza intoppi. Il giorno dopo Pasquetta i due ex gieffini hanno condiviso delle Stories sui rispettivi account Instagram ovviamente non sono passate inosservate a tutti i loro follower.

Mentre erano intento di rientrare a Milano, la 28enne messinese si è arrabbiata con il suo nuovo fidanzato. Per quale motivo? Per essere precisi, l’attrice siciliana ha rimproverato la sua dolce metà quando le ha detto che lei si è infastidita per il fatto che abbiano riconosciuto solo lui. “Non è vero, non ho rosicato sei bugiardo“, ha detto la giovane.

Viaggio di ritorno a Milano per la coppia

Dopo essere stati a casa della madre di lui, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno fatto sapere ai follower, tramite Stories, del loro viaggio di ritorno a Milano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, sempre sul suo profilo Instagram ha salutato tutti coloro che la seguono così: “Buongiorno io sono un po’ triste perchè da Osimo stiamo andando a Milano. Mi dispiace tanto. Oggi giornata detox in generale dall’alimentazione al trucco perchè non ne posso più di mangiare schifezze”.

A quel punto la 28enne messinese ha fatto sapere che erano pronti a fare tre ore di viaggio in auto per tornare a casa. Quindi, ha specificato: “Oggi ripartiamo per Milano, facciamo un viaggetto, c’è da lavorare”. Immediatamente dopo Andrea ha condiviso una clip dove dice: “E’ arrabbiata perchè hanno riconosciuto me e non lei”. Ma la replica della diretta interessata non si è fatta attendere: “Hai finito di prendermi in giro? Mi fai le storie a tradimento dicendo cose non vere”.

Andrea Zenga stuzzica Rosalinda Cannavò

Mentre erano in viaggio di ritorno per Milano, con il suo cellulare Rosalinda Cannavò ha mostrato ai follower di Instagram tutto il suo disappunto per la diatriba avuta con Andrea Zenga. A quel punto quest’ultimo ha detto: “Confermo che ha rosicato perchè ha riconosciuto me“.

La 28enne messinese dopo aver dato del bugiardo al fidanzato, ha concluso così: “La sapete la verità? Non potete capire quanto era contento di essere stato riconosciuto. Chi lo dice ha bisogno di sottolinearlo”.