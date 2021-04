Barbara D’Urso, lo scoop: “Mediaset ha volontà di ridimensionare il suo ruolo su Canale 5”

Possibile ridimensionamento per Barbara D’Urso a Mediaset

Da qualche settimana a questa parte il nome di Barbara D’Urso è sulla bocca di tutti. Per quale motivo? Recentemente, infatti, il portale Dagospia ha parlato anche di una presunta trattativa che ci sarebbe fra la professionista napoletana e la Rai. Questa mossa sarebbe legata al fatto che a Mediaset Carmelita avrebbe contro diverse persone.

Come la coppia Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, Alfonso Signorini, e addirittura lo stesso Piersilvio Berlusconi. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, il compagno di Silvia Toffanin non sopporterebbe il suo stile di conduzione.

Saltano Live Non è la D’Urso e Domenica Live?

Ma tale ipotesi forse resterà tale. Infatti, secondo quanto scritto dal noto giornale Il Fatto Quotidiano, Barbara D’Urso dovrebbe rimanere nell’azienda del Biscione, ma con un contratto ridimensionato. Infatti da settembre, ovvero dalla prossima stagione televisiva, Live Non è la D’Urso non dovrebbe più andare in onda in prima serata e stessa cosa Domenica Live, quindi potrebbe tornerà alla guida del Grande Fratello Nip.

“Secondo diverse fonti ritenute attendibili, Mediaset ha la volontà di ridimensionare il ruolo di Barbara d’Urso. Resterà certamente alla guida di Pomeriggio 5 ma la domenica pomeriggio continua ad essere in bilico, si cerca un cambio di passo e sembra essere solo una questione di tempo”, si legge sul giornale.

Elisa Isoardi prende il posto di Barbara D’Urso nella domenica pomeriggio?

Sempre Il Fatto Quotidiano ha scritto che una delle conduttrici che potrebbero scippare il posto a Barbara D’Urso alla conduzione del programma della domenica pomeriggio su Canale 5 sarebbe Elisa Isoardi. Ricordiamo che quest’ultima al momento si trova in Honduras nel cast della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. A dire il vero qualche settimana fa anche il blog DavideMaggio.it aveva ipotizzato una cosa del genere.

Ecco cosa riportava il sito: “Per Elisa Isoardi ci sarebbe sul piatto un ambizioso slot di Canale 5. Niente di definito e definitivo, sia chiaro, ma per la prossima stagione l’ultima padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe accasarsi alla domenica pomeriggio. Sì in quello che per anni è stato il regno incontrastato di Barbara D’Urso. La fine del monopolio del dì festivo fa parte di quel piano progressivo di ridimensionamento dello strapotere d’ursiano di cui vi parliao dalla scorsa primavera iniziato col rinvio perpetuo di Grande Fratello e proseguito con la chiusura anticipata di Live Non è la d’Urso”