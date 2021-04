Isola dei Famosi, Andrea Cerioli sbotta in un fuori onda: “Non si nomina per una cavolata” (VIDEO)

Andrea Cerioli delude i suoi sostenitori

Gran parte dei sostenitori di Andrea Cerioli sono rimasti particolarmente delusi dalle sue prime settimane di permanenza a L’Isola dei Famosi 15. Infatti, rispetto alla sua esperienza al Grande Fratello, Uomini e Donne e Temptation Island, il bel romagnolo sembra essere più spento. Altro che uomo Alfa come inizialmente diceva Ilary Blasi.

Lunedì sera però finalmente l’ex tronista è sbottato contro il gruppo facendo uscire fuori il suo carattere. In particolare se l’è presa con Roberto Ciufoli, reo di averlo nominato. Recentemente Mediaset ha pubblicato un fuori onda del settimo appuntamento del reality show di Canale 5, in cui si vede l’ex gieffino che dà dell’ipocrita all’attore.

Andrea Cerioli accusa e sbotta contro Roberto Ciufoli

Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi 2021 non ha digerito per nulla la nomination di Roberto Ciufoli. Infatti, secondo l’ex tronista di Uomini e Donne l’ex componente della Premiata Ditta è un’ipocrita perché lo ha votato senza un vero motivo.

“Di solito si nomina chi ti sta sul cavolo, non per una cavolata. Avrei preferito mi avessi detto che ti sto antipatico. L’hai fatto per far uscire Drusilla? Ah, allora è anche architettata. Dato che è uscita l’Isoardi con me, allora mandiamo Andrea Cerioli contro la Drusilla. Sono quelle nomination ‘sei forte, ti nomino’. Avrei preferito se mi avessi detto ‘Non mi piaci, quindi nomino te. Secondo me è così, è palese. Perché non faccio nulla di più o di meno di quello che fanno tutti gli altri. Roberto questa è la verità”, ha affermato il fidanzato di Arianna.

La replica di Roberto Ciufoli

A quel punto è intervenuto Roberto Ciufoli che con molta calma ha risposto: “A me spiace davvero che lui se la sia presa così tanto per questa nomination. Non c’è l’ho assolutamente con lui per qualcosa di personale. Se devo dirla tutta è che non l’ho visto particolarmente brillante nel proporsi e fare cose. Poi se vuole pensarla così, la pensasse. Non mi fa certo cambiare di idea“.

Dopo la reazione di Andrea Cerioli, tutti i suoi follower torneranno a sostenerlo? Ecco il video del fuori onda che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: