Elettra Lamborghini affonda Andrea Cerioli: “Si è già lamentato troppo, goditi il momento”

Elettra Lamborghini contro Andrea Cerioli

Dopo Pasqua è andata in onda sui social una nuova puntata di Casa Chi dove era presente, ovviamente in collegamento, Elettra Lamborghini. L’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 ha detto la sua sui naufraghi che al momento si trovano in Honduras. La ricca ereditiera si è detta sorpresa dell’eliminazione di Elisa Isoardi che ha perso al televoto contro Andrea Cerioli.

La donna, infatti, non è d’accordo con la decisione del pubblico ammettendo che l’ex conduttrice Rai è una delle concorrenti che si è sempre messa a gioco, una vera leader. mentre l’ex tronista di Uomini e Donne ha deluso le aspettative di tutti, soprattutto quelle della padrona di casa Ilary Blasi. “Si è già lamentato troppo… Stai in un programma televisivo, non è che tu pensi ‘vado a fare la vacanzina’, goditi il momento”, ha asserito la collega di Zanicchi e Zorzi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto la cantante emiliana.

L’opinionista dice la sua sulle due nuove arrivate

Chi ha seguito il settimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 ha visto l’ingresso di due nuove naufraghe: Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. Elettra Lamborghini in diretta lunedì sera non ha mostrato entusiasmo per l’arrivo della modella, mentre ha delle enormi aspettative sull’ex campionessa di sci.

Infatti a Casa Chi l’opinionista ha detto che si tratta di una donna dal carattere forte e che potrebbe creare dinamiche e risvegliare gran parte dei concorrenti in Honduras. “Ci voleva un po’ di freschezza, qualcuno che entrasse positivo perché li vedo che si stanno ammosciando, è presto per buttarsi così tanto giù, dovrebbero darsi un po’ più da fare, Isolde potrebbe motivarli”, ha detto l’ereditiera.

Elettra Lamborghini indispettita da Francesca Lodo

Intervistata a Casa Chi, Elettra Lamborghini ha svelato qual è la naufraga che inizialmente ha catturato la sua attenzione. Si tratta dell’ex letterina di Passaparola, Francesca Lodo. L’opinionista ha ammesso di trovare quest’ultima molto bella, ma ultimamente sta deludendo le sue aspettative.

Infatti, la soubrette sarda più volte è stata accusata di avere poca personalità, ma negli ultimi giorni è stata protagonista di diversi scontri. Per questo motivo la Lamborghini si è indispettita dicendo: “Caratterialmente sta diventando un po’ pesante, non la capisco bene”.