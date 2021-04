Elisabetta Gregoraci preoccupata e turbata: “Sono in ansia, è ancora sotto i ferri” (FOTO)

Elisabetta Gregoraci preoccupata per la sua cagnolina Diva

Dopo la sua esperienza alla quinta edizione del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci si è presa una pausa dal piccolo schermo. Infatti, oltre all’intervista a Verissimo di Silvia Toffanin la 41enne calabrese ha disertato diversi programmi televisivi. Nelle ultime ore, però, la soubrette è tornata al centro dell’attenzione mediatica per non ha nascosto ai suoi sostenitori la sua evidente preoccupazione. Cosa è successo?

L’ex moglie di Flavio Briatore ha passato delle ore di angoscia per la sua cagnolina Diva. Infatti, il giorno dopo Pasquetta la pelosetta è stata costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico ad una zampa. Per questo motivo la conduttrice di Battiti Live ha manifestato il suo turbamento con delle Stories condivise sul suo account Instagram, dicendo: “Sono molto agitata e ancora in ansia”.

La cagnolina Diva è stata operata ad una zampa

Sono trascorsi diversi mesi da quando Elisabetta Gragoraci ha abbandonato volontariamente la casa del Grande Fratello Vip 5, tuttavia continua ad essere amata e sostenuta dal popolo del web. La soubrette calabrese il giorno dopo Pasquetta si è sfogata sul suo profilo Instagram, attraverso delle Stories, per il fatto che la sua cagnolina Diva è stata costretta ad affrontare una piccola operazione chirurgica.

La madre di Nathan Falco prima di venire a conoscenza dell’esito dell’intervento del pelosetto ha detto le seguenti frasi: “Ciao ragazzi buon pomeriggio come state? Io oggi sono ancora un po’ così, Diva la stanno operando. Ha iniziato un pochino dopo l’operazione, è ancora sotto i ferri“. (Continua dopo le foto)

1 di 3

Il sostegno dei follower e la replica di Elisabetta Gregoraci

Sempre su Instagram, Elisabetta Gregoraci si è mostrata molto preoccupata e pensierosa per l’esito dell’operazione a cui è stata sottoposta la sua cagnolina Diva. “Speriamo che vada tutto bene incrociamo le dita, e vi mando un bacione grande”, ha fatto sapere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Ovviamente i follower hanno sommerso la 41enne di messaggi di incoraggiamento, per questo motivo la donna li ha rassicurati così: “Ciao ragazzi l’operazione di Diva è finita, grazie a Dio lei sta bene si sta svegliando piano piano, rimane in ospedale questa sera però domani la potrò portare a casa”. Infine, l’ex moglie di Flavio Briatore ha voluto ringraziare tutti coloro che la seguono sui social: “Grazie per tutto quello che mi avete scritto e per il vostro affetto. Sto meglio non vedo l’ora di vederla domani“.