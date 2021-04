Elettra Lamborghini è incinta? “Arriverà…” poi sui concorrenti dell’Isola dei famosi: “Si parano il cu…” (VIDEO)

Elettra Lamborghini ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha risposto a diverse domande, anche una alquanto intima inerente la possibilità di essere incinta. Gabriele Parpiglia, infatti, le ha chiesto di rispondere a un quesito che stava impazzando sul web da un po’ di giorni.

Oltre che parlare della sua vita privata, però, la cantante ha commentato anche alcune dinamiche dell’isola dei famosi e non ha risparmiato critiche e accuse contro alcuni naufraghi. Nel mirino ci sono finiti quasi tutti, a eccezione di Fariba e Ubaldo.

Elettra svela di non essere incinta ma…

In questo periodo, in molti si stavano chiedendo se Elettra Lamborghini fosse incinta. Diverse persone avevano notato una certa luce diversa nel suo viso, al punto da scatenare subito dei gossip. Per tale ragione, durante l’intervista con i giornalisti di Casa Chi, la cantante ha risposto a tutte le domande. Relativamente a questo argomento, l’opinionista dell’Isola dei famosi ha detto che, per adesso, non è in dolce attesa. Ad ogni modo, questa è un’ipotesi che potrebbe avverarsi molto presto.

La Lamborghini, infatti, non ha nascosto la volontà di mettere su famiglia insieme a suo marito. Tra gli altri argomenti, poi, la protagonista ha parlato anche della sua carriera e, in particolare, di una possibile collaborazione con Arisa. Le due cantanti sono molto amiche e, a quanto pare, qualcosa bolle in pentola. Elettra, però, è stata alquanto reticente ed ha detto che, nel caso in cui ci saranno novità, le comunicherà certamente.

La Lamborghini contro i naufraghi dell’Isola dei famosi

Una volta chiarito di non essere incinta, Elettra Lamborghini è passata all’argomento clou, ovvero, l’Isola dei famosi. A tal proposito ha detto di non apprezzare particolarmente nessun naufrago. Secondo il suo punto di vista sono tutti un po’ troppo smorti e taciturni. Gli unici in grado di creare delle dinamiche sono stati eliminati, come ad esempio Vera Gemma ed Elisa Isoardi.

Per quanto riguarda tutti gli altri, invece, pare che non siano ancora entrati nel vivo del gioco. I più criticati sono stati, Andrea Cerioli, Valentina Persia, Roberto Ciufoli, Beppe Braida e altri, i quali sembrano un po’ dei comodini. Tra i personaggi preferiti di Elettra, invece, ci sono solo Ubaldo e Fariba, i quali almeno portano un po’ di allegria sull’isola. Anche Drusilla, con il suo modo di fare da dark lady, genera un po’ di ilarità secondo l’ereditiera.