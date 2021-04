DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 9 aprile: Can e Sanem delusi

Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato agli spoiler su DayDreamer – Le Ali del Sogno, lo sceneggiato turco con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nel nuovo episodio trasmesso giovedì 9 marzo 2021 alle 14:40 circa? Le anticipazioni rivelano che Fikri Harika otterrà un lavoro da parte del club della vela.

Tuttavia per ottenere il lavoro tutti i collaboratori dovranno compilare un quiz. Can e Sanem rimarranno delusi appena scopriranno che le risposte date al sondaggio non corrispondono al loro tipo ideale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nella nuova puntata.

I collaboratori della Fikri Harika dovranno fare un quiz

Le anticipazioni della seconda parte della 145esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 9 aprile 2021, rivelano che tutti i collaboratori della Fikri Harika dovranno compilare un questionario. Nello specifico, sarà richiesto quiz per poter fare un accordo con una compagnia di vela.

Gli uomini scriveranno cosa cercano in una figura femminile, mentre Sanem, Deren e le altre saranno chiamate a dire quali caratteristiche debba avere un uomo. I risultati di questo sondaggio ovviamente dovranno rimanere segreti. Tuttavia, il fotografo e la giovane scrittrice, temendo che nel tempo i rispettivi gusti possano essere mutati, saranno molto impazienti di scoprire entrambi cosa ha scritto l’altro.

Can e Sanem rimangono delusi: il motivo

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì, svelano anche che Sanem riuscirà a mettere le mani nella lista di Can. Ovviamente quest’ultimo vedrà le risposte della giovane scrittrice. I due protagonisti della soap opera turca per riuscire nel loro intento approfitteranno di un momento di distrazione di Ceycey durante le ore di lavoro.

Il fotografo e la Aydin, a dire il vero non sapranno che il divertente stagista ha fatto confusione, mescolando le loro liste con le altre dopo averle stampate. Quindi, la figlia di Mevkibe e Nihat e il primogenito di Aziz appena leggeranno di nascosto il questionario fatto prima, penseranno di non rispecchiare per nulla il tipo ideale dell’altro. Si allontaneranno di nuovo? Per scoprirlo continuate a seguire la serie tv di Canale 5 che tra poche settimane terminerà la sua programmazione.