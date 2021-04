Il Paradiso delle signore spoiler 9 aprile: Cosimo sconvolto, Vittorio ha un malore

Gli spoiler della puntata del 9 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio verrà colto da un malore improvviso e Beatrice si cimenterà nel ruolo di crocerossina. Gabriella, invece, deciderà di rivelare a Cosimo la verità sulla lettera scritta da suo padre prima di morire.

Il giovane resterà sconvolto da quello che apprenderà. Per quanto riguarda Marcello, invece, la sua posizione sarà sempre più compromessa, pertanto, il ragazzo cercherà conforto in Ludovica.

Spoiler 9 aprile: Cosimo sconvolto

Nella puntata di venerdì 9 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella avrà una conversazione con Anna, a seguito della quale prenderà un’importante decisione. La ragazza consiglierà alla stilista di parlare con suo marito e svelargli la verità sulla missiva. La giovane, allora, prenderà coraggio e racconterà tutto a Cosimo. Inutile dire che quest’ultimo resterà assolutamente senza parole dinanzi il racconto. Tra Nino e Dora, invece, sembrerà essere scoccata la scintilla.

La dama comincerà già a fantasticare un futuro insieme. Ad ogni modo, il cavaliere non sarà in grado di donare alla donna la vita che lei desidera, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se questa storia avrà una prosecuzione oppure no. Su di un altro versante, invece, vedremo che Marcello sarà davvero in difficoltà. Il ragazzo apprenderà di essere nei guai a causa del Mantovano, pertanto, deciderà di chiedere conforto a Ludovica.

Vittorio ha un malore al Paradiso delle signore

Quest’ultima non si tirerà certamente indietro e farà da spalla al ragazzo. A villa Guarnieri, intanto, ci sarà un clima parecchio teso. Adelaide e Umberto avranno un dibattito in merito a quanto accaduto tra Vittorio e Marta di recente. Tra i due sembra non ci sia nessuna possibilità di riconciliazione. In ogni caso, nella puntata del 9 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio si recherà allo shopping center dopo una breve pausa di qualche giorno. Malgrado lo sforzo, però, le sue condizioni di salute non sono affatto ottimali.

Il direttore del grande magazzino, infatti, verrà colto da un malore improvviso e condotto immediatamente a casa sua. Le sue condizioni si aggraveranno sempre di più al punto che Conti comincerà a delirare a causa della febbre. Beatrice si prenderà amorevolmente cura di lui ma, non sapendo più cosa fare, deciderà di correre ai ripari. La donna, infatti, farà una telefonata molto importante.