Isola dei Famosi, frasi oscene di Awed su Fariba Tehrani: “Sta sempre con le te**e di fuori”

Awed al centro di una nuova polemica

Nelle ultime ore Awed, naufrago della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è finito al centro delle polemiche per delle frasi rivolte a Fariba Tehrani. Dei commenti poco galanti che hanno scatenato una serie di critiche sui vari social network: “E’ da squalifica”. Il conduttore del GF Vip Party di soli di 24 anni, dopo le discussioni avute con Francesca Lodo e Gilles Rocca e un pentimento a molti sembrato finto, ha sollevato un altro polverone mediatico.

Chi segue il reality show sa perfettamente che ogni giorno, su Mediaset Extra va in onda la versione estesa del daytime e martedì sera si è visto un filmato inedito che riguarda lo Youtuber.

Il commenti volgari sulla madre di Giulia Salemi

Fariba Tehrani si era tolta il reggiseno per provare a lavarsi in modo più approfondito, ma si era messa di spalle rispetto al resto del gruppo. Nonostante questo, Awed si è accorta di tutto e rivolgendosi ad Andrea Cerioli, gli ha detto: “E’ sempre con le tette di fuori”. A quel punto l’ex tronista di Uomini e Donne, anche se era vicino alla madre di Giulia Salemi non ci aveva fatto caso, dicendo: “Cosa?”. Quindi il 24enne ha ripetuto: “Fariba è sempre con le tette di fuori. In testa ha la mia maglia”.

E se il fidanzato di Arianna ha fatto finta di nulla, lo Youtuber non rispettando la privacy della signora, ha continuato a guardarla dicendo anche: “Comunque l’ormone a zero. L’altra volta era a fianco a me nuda con il seno di fuori, ho aperto un occhio, l’ho chiuso e mi sono girato dall’altra parte. In altri tempi sarei stato lì a fissarglielo”.

La reazione del popolo del web contro Awed

A quel punto Andrea Cerioli per calmare le acque ha detto: “Tu hai fame Simone, hai fame e sei stanco”. Ma il 24enne, guardando sempre Fariba ha concluso: “Va beh, posso guardare un paio di tette ogni tanto qui o nemmeno quello dopo 21 giorni? Guarda come sta Beppe…”. Braida si è reso conto di cosa stesse alludendo Awed, quindi quest’ultimo ha aggiunto: “No, niente, parlavamo di cose da giovani”.

Ovviamente il comportamento dello Youtuber ha indignato il popolo del web e i suoi stessi sostenitori che sui social gli hanno dato del maleducato, volgare e viscido. “Ilary Blasi non può stare in silenzio o limitarsi a dire che “non si fa” come fosse un bambino”, ha scritto un utente.