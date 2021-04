Tommaso Zorzi vuota il sacco: “Barbara D’Urso? Ecco perchè non vado da lei”

Tommaso Zorzi svela perché non va da Barbara D’Urso

Mercoledì sera su Mediaset Play il vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi ha debuttato con Il Punto z, un programma tutto suo in diretta sul portale del Biscione. In quell’occasione il 26enne ha avuto modo di parlare con i suoi ospiti in studio di ciò che è accaduto in queste prime tre settimane all’Isola dei Famosi 2021. Prima del debutto l’influnecer ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale.

A quel punto la giornalista ha approfittato della sua presenza per chiedergli per quale ragione non è mai andato ospite da Barbara D’Urso dopo il suo trionfo nel reality di Signorini. Infatti, oltre Andrea Zelletta ed Elisabetta Gregoraci anche il rampollo meneghino ha disertato i salotti di Carmelita. Senza giri di parole il ragazzo ha detto: “Volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo Barbara d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola…”.

Ancora nessun contatto con Maria De Filippi

Intervistato da Il Giornale, immediatamente dopo la giornalista ha chiesto a Tommaso Zorzi come mai ancora non ha partecipato ad un format di Maria De Filippi. Ricordiamo che quest’ultima qualche mese fa ha partecipato in collegamento al Grande Fratello Vip 5 dicendo delle parole al miele per l’influencer. “Ha speso parole stupende per lei…Tanti si aspettavano di vederla subito in un suo programma…”, ha detto il rampollo meneghino chiarendo di non aver ricevuto alcuna proposta da parte della conduttrice pavese.

“Non mi è mai stato proposto. Lavorare con lei sarebbe un sogno, accetterei di tutto. Ma se debutto nel mondo di Maria vorrei farlo al meglio, sia per lei che per me…”, ha fatto sapere il 26enne. Quest’ultimo, inoltre, ha anche confessato di credere che qualora arrivasse la proposta da Queen Mary sarebbe un’ottima occasione in cui non potrebbe sgarrare.

Tommaso Zorzi alla conduzione di un format della domenica pomeriggio?

In questi ultimi giorni Tommaso Zorzi ha anticipato molte indiscrezioni sul suo futuro sul piccolo schermo. Infatti, si parla di una probabile trasmissione televisiva la domenica pomeriggio su Canale 5. Verità o solite bufale del web? A fare un po’ di chiarezza sull’intera vicenda ci ha pensato lo stesso rampollo milanese attraverso la sua ultima intervista al quotidiano nazionale Il Giornale.

“Nulla di deciso. Per quanto riguarda la domenica sarebbe una responsabilità enorme, mi piacerebbe molto, ma sinceramente non so se me la sentirei…”, ha asserito il 26enne. Quest’ultimo ha chiuso l’argomento così: “Sono un po’ giovane per certe ambizioni…”.