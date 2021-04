Stefania Orlando su tutte le furie: “È una molestia e adesso dico basta!” (FOTO)

Stefania Orlando sostiene Aurora Ramazzotti sulla vicenda catcalling

Qualche giorno fa Aurora Ramazzotti, attraverso i suoi canali social, ha portato a galla il fenomeno del catcalling. Nel dettaglio, la primogenita di Michelle Hunziker ha deciso di denunciare il tutto perché stanca di ricevere delle critiche o degli apprezzamenti da parte degli uomini. Il suo discorso ha sollevato un polverone mediatico e non sono mancate le polemiche. Ovviamente non è l’unica donna che è stata vittima di tale fenomeno. Infatti, immediatamente dopo sono venute fuori altre storie molto simili, tra cui quella di Stefania Orlando.

Infatti, l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 si è sfogata su Twitter dicendo che tali attenzioni possono essere considerate delle vere e proprie molestie. Per questo motivo l’ex gieffina ha spronato tutto il genere femminile ad non accettare più questi comportamenti: “Il catcalling non è un complimento, ma una MOLESTIA. Spesso è praticato dal branco perché l’uomo da solo non è così ‘coraggioso’! Io dico BASTA!”.

Stefania Orlando rivela di essere stata vittima di catcalling

Attraverso il suo seguitissimo account Twitter, Stefania Orlando ha espresso il suo punto di vista sul catcalling, fenomeno uscito allo scoperto grazie ad Aurora Ramazzotti. L’ex gieffina ha voluto parlare della sua esperienza personale dicendo che da ragazzina per evitare certi apprezzamenti decideva di cambiare marciapiede.

“Da adolescente se vedevo dei ragazzi a poca distanza da me cambiavo marciapiede, per evitarmi parole pesanti e sguardi fastidiosi…”, ha detto la moglie di Simone Gianlorenzi. In pratica, anche quest’ultima ha tastato sulla sua pelle cosa voglia dire essere vittima di tale fenomeno. (Continua dopo il post)

Da adolescente se vedevo dei ragazzi a poca distanza da me cambiavo marciapiede, per evitarmi parole pesanti e sguardi fastidiosi. Il #catcalling NON È UN COMPLIMENTO MA UNA MOLESTIA. Spesso è praticato dal branco perché l’uomo da solo non è così “coraggioso”! Io dico BASTA! — Stefania Orlando (@stefyorlando) April 6, 2021

Il commento di Tommaso Zorzi

Il post di Stefania orlando su Twitter dedicato al catcalling è stato letto anche dal suo acro amico Tommaso Zorzi, che ha debuttato mercoledì sera con Il Punto Z su Mediaset Play. Il rampollo meneghino ha immediatamente scritto “Amore mio”, facendole capire di essergli molto vicino.

Oltre al vincitore del Grande Fratello Vip 5 anche i sostenitori della conduttrici hanno espresso la propria solidarietà alla loro beniamina. La diretta interessata approfondirà questa vicenda nei prossimi giorni? Staremo a vedere.